Джикия избежал серьезных повреждений

Защитник сборной России Георгий Джикия избежал травмы после товарищеского матча с Венгрией (3:0). Об этом сообщил глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Напомним, что футболист получил повреждение на 81-й минуте встречи, когда выносил мяч из пустых ворот национальной команды.

«Джикия избежал травмы, все обошлось. На МРТ ничего выявлено не было, – сказал Вартапетов.

Напомним, сегодня стало известно, что хавбек сборной России Роман Зобнин пропустит Кубок конфедераций из-за повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава.