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    Джикия избежал серьезных повреждений

    Защитник сборной России Георгий Джикия избежал травмы после товарищеского матча с Венгрией (3:0). Об этом сообщил глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

    Напомним, что футболист получил повреждение на 81-й минуте встречи, когда выносил мяч из пустых ворот национальной команды.

    «Джикия избежал травмы, все обошлось. На МРТ ничего выявлено не было, – сказал Вартапетов.

    Напомним, сегодня стало известно, что хавбек сборной России Роман Зобнин пропустит Кубок конфедераций из-за повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2017 12:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2017, 18:42

      Хорошая новость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 6 июня 2017, 15:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Джикия единственный нормальный защитник. Еще не пропитался духом свинарника.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 13:41

      Повреждение сразу боковой и крестообразной . Ну точно видимо организм устал . Загоняли парня ! Выздоравливай ! Хорошо , хоть с Джикией все нормально !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 6 июня 2017, 13:39

      Ну хоть с Жорой все хорошо))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июня 2017, 13:31

      Слава Богу хоть ты не пострадал.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 6 июня 2017, 12:56

      хорошо что избежал. удачи всем игрокам,а Роману скорейшего выздоровления

      6
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      Рейтинг: +673

      life85 6 июня 2017, 12:28

      Хорошая новость ! )

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Чеба 6 июня 2017, 12:15

      Слава Богу!

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