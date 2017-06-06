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    Бубнов опасается за положительный результат России на Кубке конфедераций

    Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов увидел как положительные стороны в игре сборной России в товарищеском матче со сборной Венгрии (3:0), так и отрицательные.

    «Команда Станислава Черчесова выглядела более организованной, чем в предыдущих товарищеских встречах. Россияне гораздо надежнее действовали в обороне, неплохо прессинговали на протяжении всего матча. Отметил бы ряд неплохих контратак, две из которых завершились взятиями ворот. Реализовали стандарт – это тоже позитив.

    Несмотря на уверенное превосходство по счету, нельзя сказать, что игра у россиян ладилась. На протяжении всех 90 минут подопечные Черчесова не могли взять мяч под контроль, совершали невынужденные ошибки в передачах, и вообще процент брака был очень высок. Причем достаточно низкий темп матча и уровень соперника располагали ровно к обратному. Не случайно венгры сегодня испытывают большие трудности в отборочном турнире, но даже на их фоне у нашей команды не получалось стать полноправным хозяином положения, доминировать и даже просто проводить вразумительные позиционные атаки. Почти вся острота возникала в результате перехватов и быстрого перехода центра поля. В противостояниях с соперниками классом выше это чревато проблемами.

    Две главных взаимосвязанных проблемы команды Черчесова: организация игры в атаке и контроль мяча. Если их не решить, проблематично рассчитывать на удовлетворительный результат на Кубке конфедераций, где оппоненты будут на порядок класснее сегодняшнего. Крупная победа сборной России не должна вводить в заблуждение», – считает Бубнов.

    Следующая встреча состоится в пятницу, 9 июня. Соперником по контрольному матчу будет сборная Чили.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.06.2017 07:15
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +4024

      raritet 6 июня 2017, 19:35

      Единственное что можно не опасаться опуститься ниже 63 места в рейтинге. А так такая игра , что казалось местами, а за что собственно эти молодые люди получают большие зарплаты.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 18:59

      А кто не опасается ? Ткните мне пальцем .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2564

      атеист 6 июня 2017, 13:45

      Бубнов не одинок в своих опасениях....

      -1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 6 июня 2017, 13:06

      надежда умирает последней

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 6 июня 2017, 13:05

      Не ссы, Бубен - провалим все, как всегда) чтобы у тебя хлебушек с мвслом был)

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 6 июня 2017, 11:33

      Увы...Но Бубен прав.

      2
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 6 июня 2017, 10:56

      с венграми игра не показатель! матч с чили покажет на что мы можем расчитывать на КК

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 6 июня 2017, 10:54

      венгры талые, поэтому и наши могли показаться не такими уж унылыми

      1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 6 июня 2017, 10:48

      Денисов и Караваев точно пригодились бы

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 6 июня 2017, 10:32

      Не сомневается только сборная России по фигурному плаванию

      3
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