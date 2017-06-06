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Бубнов опасается за положительный результат России на Кубке конфедераций

6 июня 2017, 07:15
28

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов увидел как положительные стороны в игре сборной России в товарищеском матче со сборной Венгрии (3:0), так и отрицательные.

«Команда Станислава Черчесова выглядела более организованной, чем в предыдущих товарищеских встречах. Россияне гораздо надежнее действовали в обороне, неплохо прессинговали на протяжении всего матча. Отметил бы ряд неплохих контратак, две из которых завершились взятиями ворот. Реализовали стандарт – это тоже позитив.

Несмотря на уверенное превосходство по счету, нельзя сказать, что игра у россиян ладилась. На протяжении всех 90 минут подопечные Черчесова не могли взять мяч под контроль, совершали невынужденные ошибки в передачах, и вообще процент брака был очень высок. Причем достаточно низкий темп матча и уровень соперника располагали ровно к обратному. Не случайно венгры сегодня испытывают большие трудности в отборочном турнире, но даже на их фоне у нашей команды не получалось стать полноправным хозяином положения, доминировать и даже просто проводить вразумительные позиционные атаки. Почти вся острота возникала в результате перехватов и быстрого перехода центра поля. В противостояниях с соперниками классом выше это чревато проблемами.

Две главных взаимосвязанных проблемы команды Черчесова: организация игры в атаке и контроль мяча. Если их не решить, проблематично рассчитывать на удовлетворительный результат на Кубке конфедераций, где оппоненты будут на порядок класснее сегодняшнего. Крупная победа сборной России не должна вводить в заблуждение», – считает Бубнов.

Следующая встреча состоится в пятницу, 9 июня. Соперником по контрольному матчу будет сборная Чили.

Источник: Sportbox.ru
Кубок конфедераций Россия Венгрия Бубнов Александр
Комментарии (28)
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RedGreenHooligan
1496723647
все верно говорит... игры в атаке как не было так и нет! хоть счет и 3-0, но два первых мяча Венгры сами себе привезли... игру в защите оценить не возможно т.к соперник был очень слаб в атаке и то моменты у них были! следующая игра против Чили все расставит на свои места и эйфория закончится у многих!
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александр 59
1496725482
Будем надеется на то что Чили покажет свою игру, тогда сравнить можно будет
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Varnes
1496726566
А про какой матч говорит Бубнов? Про Венгрия - Россия, так я вот вчера вообще не увидел взаимодействия между игроками. В обороне проходной двор и это при том, что очевидно у Венгров задача забить не стояла, они отрабатывали сначала выход из обороны, а потом в концовке второго тайма забросы на фланги в атаке. О чем вы вообще тов. Бубнов? Чилийцы нас с такой игрой просто на поле не заметят, а к сожалению времени уже нет.
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Диктор
1496727415
Опять одно и то же бу бу бу.
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Опорник84
1496727673
Игры у сборной как не было, так и нет! Венгры и сами сейчас мертвые, победа над ними это далеко не показатель! Думаю с соперником по сильнее и проблемы нашей сборной обеспечены! Но очень хотело-бы ошибиться в своих предположениях! Удачи на турнире!
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Garrincha58
1496727835
зато физрук доволен и Мутко очень доволен
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Gullit 76
1496728386
Игры нет.Повезло со Смоловым,пока забивает.Игра с Чили всё расставит по местам.
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Niepel
1496728989
Игры нет. Отдают постоянно мяч назад Акинфееву, а тот со всей дури вперёд - противнику! В полузащите "мозга" нет! Мяч не держится! Очень слабо! Португальцы издеваться будут на Кубке!
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Томь вперёд
1496731502
Всё верно сказал: не смотря на результат, оптимизма мало, игры как не было, так и нет.
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Дядя Серёжа
1496734324
Не сомневается только сборная России по фигурному плаванию
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