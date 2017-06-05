Товарищеский матч. Россия разгромила Венгрию

В рамках контрольного матча сборная России на выезде крупно переиграла Венгрию. Голами в составе россиян отметились Федор Смолов и Дмитрий Полоз. Также в свои ворота гол забил Мартон Эппель.

Ближайшую встречу сборная России проведет против Чили 9 июня.

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Венгрия – Россия – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Смолов, 20; 0:2 – Эппель, 40 (в свои ворота); 0:3 – Полоз, 89.

Венгрия: Гулачи, Беше (Кляйш, 46), Лэнг, Кадар (Соуза, 46), Хандья, Маркврат, Надь, Джуджак, Калмар (Салаи, 46), Штибер, Эппель (Балог, 70).

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия (Шишкин, 81), Жирков (Тарасов, 88), Самедов (Смольников, 76), Зобнин (Ерохин, 33), Глушаков, Головин, Смолов (Миранчук, 84), Бухаров (Полоз, 63).