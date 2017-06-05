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    Товарищеский матч. Россия разгромила Венгрию

    В рамках контрольного матча сборная России на выезде крупно переиграла Венгрию. Голами в составе россиян отметились Федор Смолов и Дмитрий Полоз. Также в свои ворота гол забил Мартон Эппель.

    Ближайшую встречу сборная России проведет против Чили 9 июня.

    Товарищеские матчи. Сборные

    Венгрия – Россия – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Смолов, 20; 0:2 – Эппель, 40 (в свои ворота); 0:3 – Полоз, 89.

    Венгрия: Гулачи, Беше (Кляйш, 46), Лэнг, Кадар (Соуза, 46), Хандья, Маркврат, Надь, Джуджак, Калмар (Салаи, 46), Штибер, Эппель (Балог, 70).

    Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия (Шишкин, 81), Жирков (Тарасов, 88), Самедов (Смольников, 76), Зобнин (Ерохин, 33), Глушаков, Головин, Смолов (Миранчук, 84), Бухаров (Полоз, 63).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2017 23:19
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 6 июня 2017, 17:03

      Всё нормуль сыграли,,мы тоже не сборная Германии,и не надо ждать от наших игры как от немцев или испанцев,,,,так что всё нормуль кроме Зобнина,плохая травма очень плохая

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 6 июня 2017, 14:14

      небольшой плюсик ,с натяжкой....

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 6 июня 2017, 13:13

      Результат радует, но качество игры, лично у меня, восторгов не вызывает. Предлагаю придержать комплименты до игры с Чили, в этой игре будет хорошая проверка всей нашей обороны, да и в атаке придется сильно постараться, вот тогда можно делать какие-то выводы.

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 6 июня 2017, 11:01

      Сборная показала Бердыевский футбол, что понятно, новая центральная оборонительная линия. Голы тоже в стиле Ростова. В целом удачи, надеюсь, что должно получиться.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2017, 10:51

      Хорошая игра. Молодцы парни! С победой и дальнейших успехов.

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 6 июня 2017, 10:11

      Чили нас разнесет и все встанет на свои места,так что успакойтесь!

      -3
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 6 июня 2017, 08:52

      Вот как раз матч с Чили покажет, что мы за сборная!Ну а Федя хорош))

      2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 6 июня 2017, 08:03

      Молодцы

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 06:56

      Ребята конечно молодцы ! Но Венгрия все же не совсем та лакмусовая бумажка . Чили посильнее будет !

      2
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      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков 6 июня 2017, 05:48

      Состав у Венгрии не тот, что был на ЧЕ 2016.

      0
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