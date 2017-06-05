Сорокин: «России выпал шанс показать радушие и гостеприимство»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заверил, что безопасность проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018 будет на самом высоком уровне. Функционер подчеркнул, что российские болельщики, согласно проведенным опросам, настроены к гостям доброжелательно.

– Расскажите про обеспечение безопасности болельщиков. Какие меры будут приняты для предотвращения столкновений?

– Все ожидают каких-то эфемерных столкновений болельщиков. Чемпионат мира и Кубок конфедераций – это праздник, а не встреча футбольных хулиганов в лесу. Не надо их путать. Конечно, все необходимые меры безопасности будут приняты. Специализированные ведомства будут работать в штатном режиме. Все должны осознавать, что нам выпал уникальный шанс показать свою страну должным образом, гостеприимно и радушно принять у себя мировое футбольное сообщество. Все опросы общественного мнения подтверждают, что наши болельщики настроены достаточно благожелательно.

– При этом многие болельщики из Западной Европы боятся приезжать на Кубок после фильма BBC про российских ультрас…

– Если кого-то испугал ролик BBC, то очень зря. Природу этого фильма все здравомыслящие зрители понимают. Понимают, по каким причинам он появился, на каких принципах он создан, с каким замыслом… Уже многие высказались об этом фильме, поэтому я не буду повторяться. Можно ловко подогнать какие-то отдельно взятые эпизоды, кадры и факты, но это не значит, что итоговый результат будет отражать доминирующую тенденцию в обществе. А у нас она не такая, как показано в фильме.

– На матчах будет продаваться пиво?

– Да, это наше маркетинговое обязательство. С организаторов всегда берут обещание по продаже и рекламе пива на стадионе во время проведения Кубка конфедераций и чемпионатов мира. С этой целью было адаптировано российское законодательство, никаких проблем не возникло.