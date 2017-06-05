Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сорокин: «России выпал шанс показать радушие и гостеприимство»

Сорокин: «России выпал шанс показать радушие и гостеприимство»

5 июня 2017, 07:46
6

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заверил, что безопасность проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018 будет на самом высоком уровне. Функционер подчеркнул, что российские болельщики, согласно проведенным опросам, настроены к гостям доброжелательно.

– Расскажите про обеспечение безопасности болельщиков. Какие меры будут приняты для предотвращения столкновений?

– Все ожидают каких-то эфемерных столкновений болельщиков. Чемпионат мира и Кубок конфедераций – это праздник, а не встреча футбольных хулиганов в лесу. Не надо их путать. Конечно, все необходимые меры безопасности будут приняты. Специализированные ведомства будут работать в штатном режиме. Все должны осознавать, что нам выпал уникальный шанс показать свою страну должным образом, гостеприимно и радушно принять у себя мировое футбольное сообщество. Все опросы общественного мнения подтверждают, что наши болельщики настроены достаточно благожелательно.

– При этом многие болельщики из Западной Европы боятся приезжать на Кубок после фильма BBC про российских ультрас…

– Если кого-то испугал ролик BBC, то очень зря. Природу этого фильма все здравомыслящие зрители понимают. Понимают, по каким причинам он появился, на каких принципах он создан, с каким замыслом… Уже многие высказались об этом фильме, поэтому я не буду повторяться. Можно ловко подогнать какие-то отдельно взятые эпизоды, кадры и факты, но это не значит, что итоговый результат будет отражать доминирующую тенденцию в обществе. А у нас она не такая, как показано в фильме.

– На матчах будет продаваться пиво?

– Да, это наше маркетинговое обязательство. С организаторов всегда берут обещание по продаже и рекламе пива на стадионе во время проведения Кубка конфедераций и чемпионатов мира. С этой целью было адаптировано российское законодательство, никаких проблем не возникло.

Источник: Известия
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1496640816
О каких опросах сорока поёт, какие результаты покажи и где проводили? Кто?
Ответить
kykyi
1496643348
У господ раздвоение личности. Во внутрь страны вещается. что кругом враги, наружу, что мы дружелюбные. А если сказать проще, то г-н просто врет. Последние опросы Левады показывают, россияне считают своими главными ВРАГАМИ : США, Украину, Германию и весь Евросоюз. Заврались совсем.
Ответить
Дядя Серёжа
1496645075
Так ведь показали уже, ещё 9 мая.
Ответить
vladimir-7
1496652543
Ну да, наши хороший футбол показать не могут, а вот гостеприимство и радушие, это пожалуйста, да это всем давно известно. Что касается наших болельщиков, то скажу так, если к нам не лезут, то наши никого не тронут, ну, а если сами просят, то получите как положено.
Ответить
GoLenaStop
1496693661
Главное, чтобы от пива не обоссались где попало...
Ответить
yorgenbarenz
1496740152
Гостеприимство -наш(властей) конёк." Всё пропьём,но флот не опозорим"!
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+