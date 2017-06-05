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    Сорокин: «России выпал шанс показать радушие и гостеприимство»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заверил, что безопасность проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018 будет на самом высоком уровне. Функционер подчеркнул, что российские болельщики, согласно проведенным опросам, настроены к гостям доброжелательно.

    – Расскажите про обеспечение безопасности болельщиков. Какие меры будут приняты для предотвращения столкновений?

    – Все ожидают каких-то эфемерных столкновений болельщиков. Чемпионат мира и Кубок конфедераций – это праздник, а не встреча футбольных хулиганов в лесу. Не надо их путать. Конечно, все необходимые меры безопасности будут приняты. Специализированные ведомства будут работать в штатном режиме. Все должны осознавать, что нам выпал уникальный шанс показать свою страну должным образом, гостеприимно и радушно принять у себя мировое футбольное сообщество. Все опросы общественного мнения подтверждают, что наши болельщики настроены достаточно благожелательно.

    – При этом многие болельщики из Западной Европы боятся приезжать на Кубок после фильма BBC про российских ультрас…

    – Если кого-то испугал ролик BBC, то очень зря. Природу этого фильма все здравомыслящие зрители понимают. Понимают, по каким причинам он появился, на каких принципах он создан, с каким замыслом… Уже многие высказались об этом фильме, поэтому я не буду повторяться. Можно ловко подогнать какие-то отдельно взятые эпизоды, кадры и факты, но это не значит, что итоговый результат будет отражать доминирующую тенденцию в обществе. А у нас она не такая, как показано в фильме.

    – На матчах будет продаваться пиво?

    – Да, это наше маркетинговое обязательство. С организаторов всегда берут обещание по продаже и рекламе пива на стадионе во время проведения Кубка конфедераций и чемпионатов мира. С этой целью было адаптировано российское законодательство, никаких проблем не возникло.

    Источник: Известия

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    05.06.2017 07:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 июня 2017, 12:09

      Гостеприимство -наш(властей) конёк." Всё пропьём,но флот не опозорим"!

      1
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      Рейтинг: +8837

      GoLenaStop 5 июня 2017, 23:14

      Главное, чтобы от пива не обоссались где попало...

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июня 2017, 11:49

      Ну да, наши хороший футбол показать не могут, а вот гостеприимство и радушие,
      это пожалуйста, да это всем давно известно. Что касается наших болельщиков, то
      скажу так, если к нам не лезут, то наши никого не тронут, ну, а если сами просят, то
      получите как положено.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 июня 2017, 09:44

      Так ведь показали уже, ещё 9 мая.

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 июня 2017, 09:15

      У господ раздвоение личности. Во внутрь страны вещается. что кругом враги, наружу, что мы дружелюбные. А если сказать проще, то г-н просто врет.
      Последние опросы Левады показывают, россияне считают своими главными ВРАГАМИ : США, Украину, Германию и весь Евросоюз.
      Заврались совсем.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июня 2017, 08:33

      О каких опросах сорока поёт, какие результаты покажи и где проводили? Кто?

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