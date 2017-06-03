Головин: «После Кубка конфедераций обещали 5-7 дней отдыха. Главное – уйти в отпуск в хорошем настроении»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин поделился мнением о сборах в составе национальной команды, а также о состоянии после проведенного сезона.

– Как для вас лично проходят нынешние сборы – самочувствие, нагрузки, моральное состояние?

– Нагрузки здесь приличные, но переношу их вроде бы неплохо. Здесь очень приятное, спокойное место, где все комфортно и ничего не отвлекает от тренировок. Только готовься.

– Вы уже третий год остаетесь практически без отпуска. Переживаете по этому поводу?

– Нет, это же происходит потому, что я в сборной. Конечно, отдохнуть тоже хочется, но 5-7 дней передышки после Кубка конфедераций нам обещали, думаю, этого будет достаточно. Главное – уйти в отпуск в хорошем настроении.

– Нагрузки здесь, в Нойштифте, отличаются от тех, что были перед чемпионатом Европы?

– Отличаются тем, что тренировки одноразовые. И сейчас больше упражнений с мячом.

– Вам как удобнее – два раза в день тренироваться или один?

– Мне по большому счету все равно. При одном занятии не надо экономить силы на второе, при двух не надо думать, чем заняться вечером (улыбается).

Ближайшие контрольные матчи сборная России проведет против Венгрии и Чили. Матчи состоятся 5 и 9 июня.