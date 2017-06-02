Дзюба отсутствовал на тренировке сборной России

Футболисты сборной России проводят очередную тренировку. Напомним, что национальная команда в Австрии готовится к Кубку конфедераций.

На сегодняшнее занятие не приехал нападающий Артем Дзюба, который остался для проведения индивидуальной тренировки и восстановительных мероприятий.

После подготовительного сбора у россиян запланированы товарищеские матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

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