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    Дзюба отсутствовал на тренировке сборной России

    Футболисты сборной России проводят очередную тренировку. Напомним, что национальная команда в Австрии готовится к Кубку конфедераций.

    На сегодняшнее занятие не приехал нападающий Артем Дзюба, который остался для проведения индивидуальной тренировки и восстановительных мероприятий.

    После подготовительного сбора у россиян запланированы товарищеские матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2017 12:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +198

      ded-53 4 июня 2017, 09:17

      Ане конфликт ли у него с Черчесовым...

      0
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 2 июня 2017, 14:35

      "Самый лучший футболист " уже на тренировки зае...лся ходить, он же знает что , лучший среди горбатых.....

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 июня 2017, 14:16

      Дзюба молодец, забил х.. на эти тренировки инвалидов и Стасика послал туда же.

      2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 2 июня 2017, 14:15

      поняв,что новому тренеру он вряд ли пригодится,решил заняться своим трудоустройством по-ближе к Цюриху

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 2 июня 2017, 13:58

      Все правильно сделал, нечего с диким отходосом и кривым еблом играть в футбол. Бухать, так бухать!

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      Рейтинг: +195

      Colonist 2 июня 2017, 13:38

      у него в раздевалке дел полно!

      4
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      Рейтинг: +581

      Чеба > Colonist 2 июня 2017, 14:09

      )))Падла...Падла...Падлавил)))))))))))

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 2 июня 2017, 13:25

      Дзюба так отметил решение команды выиграть кубок конфедераций,что на радостях нажрался... Потом был пьяный бред сквозь сон,что мы и чемпионат мира выиграем (договорились почти).
      Ну а сегодня че то херовато,дьдь Стас,я полежу сегодня в номере?

      2
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      Рейтинг: +8019

      nik55 2 июня 2017, 13:20

      а он что нужен ?

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 июня 2017, 13:16

      Гипс на язык наложили, слишком много балаболит, или свои же отмудохали. за тот же самый язык.

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      Рейтинг: +581

      Чеба 2 июня 2017, 12:57

      Я после рождения сына тоже на работу не вышел!)))

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Чеба 2 июня 2017, 13:03

      Я вышел, но меня домой отправили!!

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      Рейтинг: +581

      Чеба > афоня72 2 июня 2017, 13:13

      У меня в пятницу родился! 2 дня отмечал! С воскресения уже не пил, но плохо до среды было( Понедельник дома лежал))))))

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