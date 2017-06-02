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    Товарищеские матчи. Мексика обыграла Ирландию перед стартом на Кубке конфедераций

    Завершился товарищеский матч, в котором сборная Мексики одержала уверенную победу над национальной командой Ирландии. Счет встречи – 3:1.

    Свой следующий матч в рамках отборочного цикла к ЧМ-2018 мексиканцы проведут 8 июня с Гондурасом. 18 июня сборная стартует на Кубке конфедераций, соперником выступит Португалия. Стоит отметить, что на групповом этапе им предстоит встретиться также с Россией и Новой Зеландией.

    Товарищеские матчи. Сборные

    Мексика – Ирландия – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Корона, 16; 2:0 – Хименес, 25 (с пенальти); 3:0 – Вела, 50; 3:1 – Глисон, 76.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2017 06:18
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