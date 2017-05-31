В РФС решили поддержать бросивших курить болельщиков, организовав конкурс

31 мая отмечается Всемирный день без табака. РФС объявляет старт конкурса, победитель которого сможет попасть на тренировку сборной России. Конкурс продлится до старта Кубка конфедераций.

«Любите футбол и болеете за сборную России? Давайте вместе обеспечим ей здоровую поддержку! Откажитесь от курения с сегодняшнего дня до конца Кубка Конфедераций-2017 и получите шанс попасть на тренировку со сборной России.

Акцию поддержали послы чемпионата мира Алексей Немов, Александр Овечкин, Яна Чурикова, Игорь Бутман, Виктория Лопырева и Илья Авербух.

Сборная России после завершения Кубка Конфедераций FIFA 2017 оценит ваши рассказы и выберет победителя.

Откажитесь от курения как минимум до конца Кубка Конфедераций FIFA 2017 и, возможно, именно вы отправитесь на тренировку сборной России и выиграете ужин с национальной командой!» – говорится в сообщении пресс-службы организации.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперниками России в групповом турнире станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).