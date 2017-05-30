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«Боруссия» подтвердила, что Тухель покинет команду

30 мая 2017, 22:12
1

Дортмундская «Боруссия» и тренер Томас Тухель расторгли контракт по обоюдному согласию. Напомним, у Тухеля возник конфликт с руководством команды.

Немецкий специалист возглавлял команду с 2015 года. В нынешнем сезоне «Боруссия» под его руководством заняла третье место в Бундеслиге. Команда выиграла Кубок Германии, обыграв в финале «Айнтрахт».

Ранее сообщалось, что «Боруссию» возглавит Люсьен Фавр.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Он капризный и ворчливый диктатор с причудами». Тухель ушел из «Боруссии»

Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд
Германия. Бундеслига Боруссия Д Тухель Томас
Комментарии (1)
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Wagarti
1496183823
И пусть канает! В школу физруком! Редиска, сосиска, петух гамбургский! ;)
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