«Боруссия» подтвердила, что Тухель покинет команду

Дортмундская «Боруссия» и тренер Томас Тухель расторгли контракт по обоюдному согласию. Напомним, у Тухеля возник конфликт с руководством команды.

Немецкий специалист возглавлял команду с 2015 года. В нынешнем сезоне «Боруссия» под его руководством заняла третье место в Бундеслиге. Команда выиграла Кубок Германии, обыграв в финале «Айнтрахт».

Ранее сообщалось, что «Боруссию» возглавит Люсьен Фавр.

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«Он капризный и ворчливый диктатор с причудами». Тухель ушел из «Боруссии»