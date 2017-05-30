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    «Он капризный и ворчливый диктатор с причудами». Тухель ушел из «Боруссии»


    3.4
    Голосов: 9
    30.05.2017 18:10
    Томас Тухель оказался не тем, кем казался раньше. Он успешно скрывал свои желания полтора года, а потом начал лезть во все командные дела. Летом у «Боруссии» будет новый тренер, а Тухель пойдет искать очередное место работы. «Бомбардир» рассказывает историю противостояния Тухеля с немецким футбольным миром, где все привыкли делать отлаженно и по схемам.

    Томас Тухель представлялся преемником Юргена Клоппа. Раньше об этом кричали на каждом углу Дортмунда. Теперь фанаты «Боруссии» предпочитают молчать и снова живут воспоминаниями о временах Юргена. Тухель не получил даже половины той любви, которая была у Клоппа. Так еще и руководство перестало в него верить. «Люди из «Майнца» предупреждали нас, что будет трудно. Полтора года все складывалось нормально, а потом сбылось их предсказание», – говорят источники Bild в дортмундской команде. Тухель окончательно превратится в изгоя и летом покинет «Боруссию».

    «Тухель – капризный и ворчливый диктатор с причудами. Даже журналисты это чувствовали. Есть ощущение, что он еще и злопамятный человек. Когда на тренировках у кого-то из ребят что-то не получалось, он начинал искать виноватых, переходя на личности», – рассказывал о своем бывшем тренере опытный вратарь Хайнц Мюллер. С Мюллером Тухель работал именно в «Майнце», где провел пять довольно успешных лет. Его команда играла в приятный футбол, прогрессировала, но об уходе Тухеля в «Боруссию» почему-то никто не жалел.

    В предыдущем сезоне «Боруссия» под его руководством непринужденно заняла второе место в Бундеслиге. До сегодняшней «Баварии» далеко любой немецкой команде. Дортмундцы четко выглядели второй силой в немецком футболе, а летом Тухель затеял плановую перестройку состава. В команду влились молодые игроки, за сезон поднявшие свою стоимость на десятки миллионов евро. Сейчас «Боруссия» собрала много талантов, но по результату со скрипом влезла лишь в первую тройку. Команда вылетела из Лиги чемпионов, но выиграла Кубок Германии.

    Тренера «Боруссии» упрекают не за регресс в результатах. Тухелю даже благодарны за происходящие изменения и омоложение клуба. Но тренер проявил те же наклонности, из-за которых в России Курбана Бердыева не взяли в «Спартак», «Локомотив» и другие московские клубы. Он хочет контролировать больше процессов, чем просто тренировки своего состава. Говорят, что при этом и сами занятия не устраивают ведущих игроков «Боруссии». Основной же конфликт разгорелся после матчей 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако». Когда принималось решение о переносе первой встречи после взрыва в Дортмунде, боссы клуба не посоветовались с Тухелем. Это вызвало гнев тренера и недоумение руководства.

    «Мы думали, что нам дадут больше времени, чтобы разобраться в ситуации и привести команду в форму. У нас было лишь 15 здоровых игроков. Никто не спрашивал о том, хотим ли мы играть в среду. Мы просто получили текстовое оповещение об этом», – рассказывал Тухель. Теперь исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке настроился против главного тренера «Боруссии». Между сторонами настоящий конфликт. В ситуацию даже пришлось вмешиваться президенту «Боруссии» Раубалю. «Известно, что Ватцке всегда думает о клубе. Тухель же получил возможность высказаться на следующий день после того инцидента», – сказал Раубаль. Ничего выступление президента не изменило.

    В «Боруссии» Тухель пытается влезть даже в трансферную политику. Отличие его нынешнего клуба от все того же «Майнца» – здесь так просто не переубедить людей, у которых есть четкие обязанности. «Боруссия» разработала строгую структуру распределения труда, поэтому Тухель конфликтует почти со всеми, а сторонников находит лишь в других командах. «После Клоппа работать в «Боруссии» очень сложно», – защищает тренера спортивный директор «РБ Лейпцига» Ральф Рангник. «Наивно полагать, что я здесь останусь, учитывая события последнего времени», – отвечал всему миру сам Тухель. Сейчас он объявил, что покинет дортмундскую команду. Упавший в трясину второй половины таблицы «Байер» уже сделал Тухелю предложение возглавить клуб.

    Пока все идет к назначению в «Боруссию» Люсьена Фавра. Он поднял до еврокубков «Ниццу» и даже выдержал целый сезон с Марио Балотелли. В Германии Фавра вспоминают по успешной работе в «Боруссии» из Менхенгладбаха. Под его руководством превратились в стоящих игроков вратарь Тер Штеген и проявлявший характер Марко Ройс.

    «Он бросается деньгами из окна, но по-прежнему скромный». Главный немецкий игрок, который смеется над «Баварией»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Twitter
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 9
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +536

      dolf666 31 мая 2017, 16:59

      трансферная политика Боруссии, мягко говоря, странная. Все трансферы должны проходить через тренера, ибо непосредственно тренеру работать с игроками. а то руководство купит не понятно кого, а Тухелю с ним непонятно как и зачем работать?

      0
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 31 мая 2017, 02:08

      Вот здесь все говорят, что кто как не тренер должен учавствовать в трансферной политике клуба, но рассуждают как бы в условном наклонении, и никто даже не скажет, что во многих командах именно так и делается, к примеру, тот же Юрген Клопп подписывал контракт с Ливерпулем при условии контроля трансферов.

      А, блеать, в Боруське, да, просто автократия какая-то.
      Плюс у Тухеля пока что веса маловато.

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 30 мая 2017, 20:08

      тухель как бердыев.тоже полез туда куда не надо

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 30 мая 2017, 19:35

      Диктатор с причудами и злопамятный человек - это всегда две стороны одной медали (вспомните историю России ) И это никогда до добра не доводило . Он никогда не будет топ-тренером топ-команды , каким бы он профессионалом не был .

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      Рейтинг: +13

      Стивен Дж 30 мая 2017, 19:04

      """В «Боруссии» Тухель пытается влезть даже в трансферную политику"""" а кому как не тренеру ей заниматься? ему работать с игроками, он должен подбирать их под свое видение футбола

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 21 мая 2017, 17:22

      тухло вышло

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      Рейтинг: +110

      Wagarti > Karpathian 31 мая 2017, 01:48

      Аааеее))) Лучший!

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 21 мая 2017, 13:39

      По-моему, проблемы, о которых говорится в статье, просто за уши притянуты, как и выводы из них. Никто Тухеля сейчас не уволит.

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      Рейтинг: +136

      nailvakh 21 мая 2017, 02:21

      "выход в финал Кубка Германии примечателен лишь победой над «Баварией» по ходу турнирного пути." Что за фраза вообще? Разве выход в финал кубка сам по себе не примечателен, не говоря уже о победе над Баварией? На мой взгляд, СМИ должны объективно доносить болельщику информацию о состоянии дел в мире спорта. А эта дилетантская и субъективная статья, лишь формирует негативный ореол вокруг Тухеля и в целом Боруссии. Третье место(плюс квалификация в ЛЧ) и финал кубка Германии, мне кажется, успех для любого тренера и правильно, что он просит себе полномочий на проведение трансферов, ведь он несет ответственность за результат. Вывод: абсолютно неверная трактовка ситуации автором((((((

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      Рейтинг: +39

      incognito47 20 мая 2017, 14:36

      Мне непонятно вот что.
      Имхо, трансферную политику должен осуществлять именно тренер. Ведь он видит, какой человек подходит ему для его схем.
      А на деле что. Кто-то покупает игроков, а тренер должен встраивать их в свою схему.
      А если они ему не подходят ❓
      Тогда что ❓

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 мая 2017, 12:44

      если у человека такое видение футбола,тренировочного процесса,он не виноват... он может сам и игроков подбирать,и тренировочные действия наладить....

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