«Он бросается деньгами из окна, но по-прежнему скромный». Главный немецкий игрок, который смеется над «Баварией»

«Процент выигранных единоборств затмевает все», – улыбался Марко Ройс игре «Баварии» в матче с «Атлетико». Мадридцы выиграли встречу по счету, но проиграли по всем остальным показателям. Ройсу чуть позже пришлось удалить свое высказывания из-за волны возмущения. Болельщики «Баварии» ненавидят Марко за его преданность собственным идеалам. Сам Ройс недолюбливает «Баварию» за ее политику. Мюнхенский клуб забирал у него друзей, но сам Марко так и не соблазнился на переход в главную команду Германии.

Гетце, Левандовски, Хуммельс – все лидеры «Боруссии» бежали в Мюнхен после первых же звонков. Ройс выступает категорически против таких явлений. «В 2011 году я играл в Менхенгладбахе. «Бавария» выходила со мной на связь, но я выбрал трансфер в родной Дортмунд. Уважаю болельщиков и обещаю, что никогда не окажусь в «Баварии», – говорит Ройс. С подобными заявлениями выходили в мир многие футболисты. Потом они от своих слов отказывались. Ройсу можно верить, ведь с Дортмундом связана его главная жизненная драма.

Kevin Großkreutz and Marco Reus were the Liverpool mascots for the 2001 UEFA Cup Final vs. Alavés.



No. Way. pic.twitter.com/7pCek36Dzr