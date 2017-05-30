«Он капризный и ворчливый диктатор с причудами». Тухель ушел из «Боруссии»

Томас Тухель представлялся преемником Юргена Клоппа. Раньше об этом кричали на каждом углу Дортмунда. Теперь фанаты «Боруссии» предпочитают молчать и снова живут воспоминаниями о временах Юргена. Тухель не получил даже половины той любви, которая была у Клоппа. Так еще и руководство перестало в него верить. «Люди из «Майнца» предупреждали нас, что будет трудно. Полтора года все складывалось нормально, а потом сбылось их предсказание», – говорят источники Bild в дортмундской команде. Тухель окончательно превратится в изгоя и летом покинет «Боруссию».

«Тухель – капризный и ворчливый диктатор с причудами. Даже журналисты это чувствовали. Есть ощущение, что он еще и злопамятный человек. Когда на тренировках у кого-то из ребят что-то не получалось, он начинал искать виноватых, переходя на личности», – рассказывал о своем бывшем тренере опытный вратарь Хайнц Мюллер. С Мюллером Тухель работал именно в «Майнце», где провел пять довольно успешных лет. Его команда играла в приятный футбол, прогрессировала, но об уходе Тухеля в «Боруссию» почему-то никто не жалел.

В предыдущем сезоне «Боруссия» под его руководством непринужденно заняла второе место в Бундеслиге. До сегодняшней «Баварии» далеко любой немецкой команде. Дортмундцы четко выглядели второй силой в немецком футболе, а летом Тухель затеял плановую перестройку состава. В команду влились молодые игроки, за сезон поднявшие свою стоимость на десятки миллионов евро. Сейчас «Боруссия» собрала много талантов, но по результату со скрипом влезла лишь в первую тройку. Команда вылетела из Лиги чемпионов, но выиграла Кубок Германии.

Тренера «Боруссии» упрекают не за регресс в результатах. Тухелю даже благодарны за происходящие изменения и омоложение клуба. Но тренер проявил те же наклонности, из-за которых в России Курбана Бердыева не взяли в «Спартак», «Локомотив» и другие московские клубы. Он хочет контролировать больше процессов, чем просто тренировки своего состава. Говорят, что при этом и сами занятия не устраивают ведущих игроков «Боруссии». Основной же конфликт разгорелся после матчей 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако». Когда принималось решение о переносе первой встречи после взрыва в Дортмунде, боссы клуба не посоветовались с Тухелем. Это вызвало гнев тренера и недоумение руководства.

«Мы думали, что нам дадут больше времени, чтобы разобраться в ситуации и привести команду в форму. У нас было лишь 15 здоровых игроков. Никто не спрашивал о том, хотим ли мы играть в среду. Мы просто получили текстовое оповещение об этом», – рассказывал Тухель. Теперь исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке настроился против главного тренера «Боруссии». Между сторонами настоящий конфликт. В ситуацию даже пришлось вмешиваться президенту «Боруссии» Раубалю. «Известно, что Ватцке всегда думает о клубе. Тухель же получил возможность высказаться на следующий день после того инцидента», – сказал Раубаль. Ничего выступление президента не изменило.

В «Боруссии» Тухель пытается влезть даже в трансферную политику. Отличие его нынешнего клуба от все того же «Майнца» – здесь так просто не переубедить людей, у которых есть четкие обязанности. «Боруссия» разработала строгую структуру распределения труда, поэтому Тухель конфликтует почти со всеми, а сторонников находит лишь в других командах. «После Клоппа работать в «Боруссии» очень сложно», – защищает тренера спортивный директор «РБ Лейпцига» Ральф Рангник. «Наивно полагать, что я здесь останусь, учитывая события последнего времени», – отвечал всему миру сам Тухель. Сейчас он объявил, что покинет дортмундскую команду. Упавший в трясину второй половины таблицы «Байер» уже сделал Тухелю предложение возглавить клуб.

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Пока все идет к назначению в «Боруссию» Люсьена Фавра. Он поднял до еврокубков «Ниццу» и даже выдержал целый сезон с Марио Балотелли. В Германии Фавра вспоминают по успешной работе в «Боруссии» из Менхенгладбаха. Под его руководством превратились в стоящих игроков вратарь Тер Штеген и проявлявший характер Марко Ройс.

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