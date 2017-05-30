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  • Дмитрий Комбаров: «Черчесов дал понять, что любая дисциплинарная осечка будет жестко пресекаться. Вплоть до отъезда со сбора»

Дмитрий Комбаров: «Черчесов дал понять, что любая дисциплинарная осечка будет жестко пресекаться. Вплоть до отъезда со сбора»

30 мая 2017, 13:37
13

Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о звонке главного тренера национальной команды Станислава Черчесова во время празднования чемпионства красно-белыми, о дисциплине на австрийском сборе и о том, почему нужно было ехать за границу для подготовки к домашнему Кубку конфедераций.

– «Спартак» после долгого перерыва выиграл чемпионат. Тренеры сборной что-то говорили по поводу того, как вы праздновали?

– После Тулы поехали ко мне в гости с Глушаковым. Там были наши общие друзья. Сидим за столом. И так получилось, что в этот момент Денису звонит Станислав Саламович. Он поинтересовался как дела, задал еще несколько вопросов и дал понять, что, хватит отмечать чемпионство: «Давайте там посерьезнее, нужно готовиться к Кубку Конфедераций». Глушаков ответил: «Мы уже готовы, Станислав Саламович». Шутки шутками, но тренер дал правильный сигнал, и мы его услышали. Можно отдохнуть, но все должно быть в меру. Пора готовиться к серьезному турниру.

– Многие спрашивают, зачем нужно было ехать в Австрию, если турнир проходит в России? Что ответите этим людям?

– Здесь шикарные условия: отель, воздух, поля. Есть все для восстановления и нет никаких отвлекающих факторов. В Москве постоянно были бы толпы людей вокруг, адские пробки и лишняя суета. А тут мы спокойно работаем, никто не мешает. Лишних людей нет, меньше ненужных разговоров и больше работы. Считаю, правильно, что мы сюда приехали. Я на эту базу приезжаю уже в третий раз. Здесь просто супер.

– Черчесов отказался от шнапса, который хотели подарить местные. Вы от пива в выходной не откажетесь?

– Это не приветствуется. Тренерский штаб дал понять, что любая дисциплинарная осечка будет жестко пресекаться. Вплоть до отъезда со сбора. В сборной все профессионалы и хорошо понимают, к какому турниру мы готовимся и за какую команду играем.

– А миллеровский чудо-напиток во время празднования чемпионства вы пробовали?

– Пробовал, но не сейчас, а еще раньше, несколько лет назад. Хорошая вещь, крепкая. Кстати, смотрел выпуск программы «Вечерний Ургант» и видел, как чудо-напиток пробовал Федун. Ха, Глушак любит рекламировать свой товар. Товар, потому что в будущем, возможно, это станет его бизнесом.

Кубку конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россияне сыграют в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мескикой.

Источник: «Матч ТВ»
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Россия Спартак Комбаров Дмитрий Черчесов Станислав
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Чеба
1496140986
Хватит пить - пора гулять)))
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mialkov
1496141197
Тут Черчесов прав, дисциплина важна!
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Д Альбертини
1496141279
Ну все, Ёпть.. завяжите лямку, господа)))
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prtcs
1496141832
У Черчесова семья в Австрии живет, так что сборы устроил поближе к дому.
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Decorhome
1496142516
Саламыч любит дисциплину
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GeorgeXIII
1496146361
хреновый он тренер
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vladimir-7
1496152021
Зачем тренироваться в Москве, когда есть Сочи, Краснодар, да и сам Лысый сознался, что в Австрии( где вы остановились) у него свой дом. За рубежом всегда было хорошо.
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dok66
1496153051
Как я уже говорил . Не зря Глушаков пиарит миллеровский первач.. "Первач от Глушка" -хороший бренд . А вообще сборников нужно держать в ежовых рукавицах и гонять как "сидоровых коз" , чтобы сил не оставалось даже на мысли о выпивке . тогда и будет результат .
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NEON-SM
1496154654
Гнать лысова надо, а ставить молодого, или что-то вроди неизвестного карреры, а вдруг стрельнёт. Надежды на наших авторитетных мудрых старых тренеров уже нет и рядом
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Mahone
1496161829
Сборную пока не поздно должен возглавить Бердыев,Черчесов тренер вратарей,пока есть время выстроить игру сборной,тогда можно рассчитывать на успешное выступление сборной дома
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