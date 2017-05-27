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  • Мутко: «У сборной России хороший потенциал, но надо посмотреть, как он будет реализован»

Мутко: «У сборной России хороший потенциал, но надо посмотреть, как он будет реализован»

27 мая 2017, 17:51
10

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017 и подчеркнул, что доверяет главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. По словам вице-премьера РФ, национальная команда обладает хорошим потенциалом, который следует правильно реализовать.

«У нас команда еще строится, и мы доверяем Черчесову. Это думающий тренер, один из наших перспективных тренеров. У нас молодая обновленная команда. Может быть, эти перемены должны были проходить раньше. Мы в целом хотим от нашей сборной, чтобы не было безразличия, и команда показывала определенный уровень. Мне кажется, что определенный потенциал у команды есть, и он явно достаточно хорошего уровня. Но надо посмотреть, как он будет реализован.

Ведь мы же видим, что в чемпионате России эти парни играют на приличном уровне. Я не хочу сказать, что на выдающемся, но многие ребята выдали хороший сезон. Все ребята небезразличные, есть некий костяк, это обновленная команда с хорошим микроклиматом. И мы ждем, что она покажет тот уровень, на котором они умеют играть.

Хочется увидеть футбол в исполнении сборной, а они умеют играть в футбол. Кубок конфедераций – это официальный турнир и хорошая возможность проявить себя», – сказал Мутко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций Россия Мутко Виталий
Комментарии (10)
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acer2003
1495896884
Он не будет реализован и играть они не умеют.... Жаль
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vladimir-7
1495897303
Сказки Мудко продолжаются
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dok66
1495900879
Ну все ! ЛВМуть уже придумал очередную отговорку - "хороший потенциал не был реализован" !
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cky3k
1495905543
Лимит отменят, хоть чемпионат поднимем!! И наши с легионерами на поле поувереннее смотрятся!! А сборной просто надо подождать пару-тройку лет пока норм ребята разыграют счета и старая гвардия бутсы на гвоздь повесит! Вот только тогда и заиграет заборная!! P.S. "лимит-утопия российского футбола" - Андрэ Вилаш-Боаш
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Nerlinger
1495911561
Хорош трындеть!!! Нету ни какого потенциала!!! Смех один
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Дядя Серёжа
1495938798
Эффект появляется, Когда образуется разность потенциалов.
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subbotaspartak
1495942160
Я там не разобрал: Р е а л и з у е т с я, Или парализуется.
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sidul1
1495965880
Мутко доверяет Черчесову,а народ не доверяет Мутко.А с него,КАК С ГУСЯ ВОДА
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