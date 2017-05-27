Мутко: «У сборной России хороший потенциал, но надо посмотреть, как он будет реализован»

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017 и подчеркнул, что доверяет главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. По словам вице-премьера РФ, национальная команда обладает хорошим потенциалом, который следует правильно реализовать.

«У нас команда еще строится, и мы доверяем Черчесову. Это думающий тренер, один из наших перспективных тренеров. У нас молодая обновленная команда. Может быть, эти перемены должны были проходить раньше. Мы в целом хотим от нашей сборной, чтобы не было безразличия, и команда показывала определенный уровень. Мне кажется, что определенный потенциал у команды есть, и он явно достаточно хорошего уровня. Но надо посмотреть, как он будет реализован.

Ведь мы же видим, что в чемпионате России эти парни играют на приличном уровне. Я не хочу сказать, что на выдающемся, но многие ребята выдали хороший сезон. Все ребята небезразличные, есть некий костяк, это обновленная команда с хорошим микроклиматом. И мы ждем, что она покажет тот уровень, на котором они умеют играть.

Хочется увидеть футбол в исполнении сборной, а они умеют играть в футбол. Кубок конфедераций – это официальный турнир и хорошая возможность проявить себя», – сказал Мутко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.