«Зенит» заинтересован в приобретении Иццо

Центральный защитник «Дженоа» Армандо Иццо может перебраться в «Зенит». Несмотря на имеющееся у 25-летнего игрока предложение от «Ромы», петербургский клуб намерен составить конкуренцию в борьбе за итальянца.

По информации источника, Иццо уже контактировал с главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу, а также своим соотечественником в «Зените» Доменико Кришито. При этом отмечается, что официальные переговоры пока не ведутся.

В нынешнем сезоне Иццо провел 30 матчей, отметившись двумя результативными передачами. Его текущий контракт с «гриффонами» рассчитан до июня 2019 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 6,5 миллионов евро.