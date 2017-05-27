Булыкин хочет видеть в Премьер-лиге команды с Дальнего Востока и из Сибири

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о том, за кого он болеет в противостоянии «Енисея» и тульского «Арсенала» за право сыграть в Премьер-лиге в следующем сезоне.

«В этом противостоянии мои симпатии на стороне команды Андрея Тихонова. Было бы интересно посмотреть на «Енисей» в РФПЛ. Хотя «Арсенал» – тоже неплохая команда, да и Тула очень футбольный город. Но игра красноярцев мне больше симпатизирует, думаю, у них больше шансов, чем у туляков.

Многие говорят, что команды с Дальнего Востока и из Сибири не очень подходят для Премьер-лиги из-за часовых поясов и дальних перелетов, но ведь в этих регионах тоже нужно развивать футбол», – сказал Булыкин.

Напомним, что первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Енисея». Ответная игра состоится 28 мая в Туле.