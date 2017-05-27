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  • Булыкин хочет видеть в Премьер-лиге команды с Дальнего Востока и из Сибири

Булыкин хочет видеть в Премьер-лиге команды с Дальнего Востока и из Сибири

27 мая 2017, 07:17
18

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о том, за кого он болеет в противостоянии «Енисея» и тульского «Арсенала» за право сыграть в Премьер-лиге в следующем сезоне.

«В этом противостоянии мои симпатии на стороне команды Андрея Тихонова. Было бы интересно посмотреть на «Енисей» в РФПЛ. Хотя «Арсенал» – тоже неплохая команда, да и Тула очень футбольный город. Но игра красноярцев мне больше симпатизирует, думаю, у них больше шансов, чем у туляков.

Многие говорят, что команды с Дальнего Востока и из Сибири не очень подходят для Премьер-лиги из-за часовых поясов и дальних перелетов, но ведь в этих регионах тоже нужно развивать футбол», – сказал Булыкин.

Напомним, что первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Енисея». Ответная игра состоится 28 мая в Туле.

Источник: Известия
Россия. Матчи за место в РПЛ Енисей Арсенал Булыкин Дмитрий Тихонов Андрей
Комментарии (18)
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Ще Гевара
1495861990
У Енисея есть шансы, а вот у Хабаровска поменьше
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directorpg
1495862751
Будем болеть за "Енисей"
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ПФК ЦСКА Моscow
1495863302
кому нужны эти многочасовые перелеты?
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Вадим 1972
1495863690
Да мало ли чего он хочет. Кто победит, тот и будет играть в Премьер-лиге.
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marslond
1495865892
Пусть в РФПЛ играет сильнейший.
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forward33
1495867405
Булыкин: люблю группу "Любэ" "От Волги до Енисея")))
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Pourport
1495867488
Шанс есть у каждого!Главное(!)чтобы не засвистели в Туле и Орене,а это может быть!) По первой игре СКА и Енисей превосходил оппонентов(дома и стены помогают),печально что дальневосточники не смогли проявить свою реализацию.Ответные матчи это жара(все фанатеем за ФНЛ)
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hmelarj
1495867679
енисей мне понравился, а ска кроме никифорова унылая примитивная команда.
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Atom2020
1495867801
да это маразм играть с перелетами на Дальний Восток и в Сибирь ... какое-то бредовое желание развивать футбол в таких условиях ... команды уровня ФНЛ ... картофельные поля ... погода явно не для футбола ... много интересно фанатов попрутся за командой на такие расстояния? ...
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Болельщик Реал Мадрида
1495872017
Опять Булыкин тупит! Он хоть сам понимает,что это такое как присутствие команд из другого конца страны в РФПЛ! У нас страна не маленькая, далеко не маленькая, что бы прилететь на матч со столичной командой, нужно лететь 9-11 часов. Раз у этого придурка такие бредовые идеи,так пусть сам их и реализовывает! Ему как раз РФС деньги ни за что платил, пользы от него никакого в сборной, в нужных моментах "полный ноль", ничем не помог, кроме как отметился ярким празднование гола в 2004 году в матче против сборной Греции. Если бы у нас Правительство и в том числе футбольное руководство РФС, хотело развития страны и футбола, то совсем по-другому проводило бы политику. Можно было бы придумать свой континентальный турнир и развивать его. Мы граничим с многими азиатскими странами, можно было бы организовать турнир не хуже Лиги Европы и Лиги Чемпионов. Вот только это правительство призвано уничтожить страну, заниматься вопросами собственного обогащения, а не вопросами созидания и как сделать страну процветающей. Кучка воров, воротил и бандитов во главе с Единой Россией грабит и разворовывает страну, так как не смог бы этого сделать любой агрессор за всю историю нашей Родины.
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