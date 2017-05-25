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  • Инфантино заявил, что при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» были нарушены права человека

Инфантино заявил, что при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» были нарушены права человека

25 мая 2017, 19:02
27

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» были нарушены права человека.

Сообщается, что функционер получил письмо от глав федераций футбола Швеции, Дании, Норвегии и Исландии, в котором говорится о тяжелых условиях для северокорейских рабочих. В ответном письме 47-летний швейцарец заявил, что в ходе инспекции ФИФА подобных случаев зафиксировано не было.

Отметим, что стадион «Санкт-Петербург» примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Источник: The Guardian
Кубок конфедераций Инфантино Джанни
Комментарии (27)
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AlexeyTishkin
1495728724
Так, блин, если он в ответном письме заявляет, что случаев не было зафиксировано, то почему утверждается, что были нарушены права человека? Либо было это, либо нет.
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subbotaspartak
1495728996
Да бросьте, Сулейман не обижается, Если он за корейца принимается.
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Михаил_Боярский
1495729298
А чувства верующих процесс постройки стадиона не оскорбляет?
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семёнычев
1495730659
Мне в школе говорили, что Пётр весь город на костях построил, но на русских... Так, мне ли за корейцев переживать?
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paracetamol
1495731001
Своими бы ч/ж шведы занимались. Навезли мигрантов и эксплуатируют без пощады! А у норгов вооюще один тип почти сотню ч/ж элементарно застрелил. Причем ходил, и раненых добивал. Демократы, мля...
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Nerlinger
1495733170
Россиян ободрали... Корейцев эксплуатировали... Это хуже, чем с индейцами
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nemolod
1495794108
Итальянец явно обкурился или принял что-то психотропное!
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порт
1495802050
Как то всё запутано. Строили в России, а беспокоятся в Швеции, Дании, Норвегии и Исландии о Корейцах.
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alex1951
1495808732
Копайте глубже,и не такое узнаете,волосы дыбом встанут, так то.... Вся инфраструктура ЧМ - это сплошной Беломорканал!
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Виксав
1495886949
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» были нарушены права человека. В ответном письме 47-летний швейцарец заявил, что в ходе инспекции ФИФА подобных случаев зафиксировано не было. Кто нибудь понял что? Кстати, не мешало бы в ответном письме заявить, что за очерняющую дезинформацию федерации Швеции, Дании, Норвегии и Исландии кандидаты на исключение из ФИФА на год.
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