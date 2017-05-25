Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» были нарушены права человека.

Сообщается, что функционер получил письмо от глав федераций футбола Швеции, Дании, Норвегии и Исландии, в котором говорится о тяжелых условиях для северокорейских рабочих. В ответном письме 47-летний швейцарец заявил, что в ходе инспекции ФИФА подобных случаев зафиксировано не было.

Отметим, что стадион «Санкт-Петербург» примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.