Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» были нарушены права человека.
В ответном письме 47-летний швейцарец заявил, что в ходе инспекции ФИФА подобных случаев зафиксировано не было.
Кто нибудь понял что?
Кстати, не мешало бы в ответном письме заявить, что за очерняющую дезинформацию федерации Швеции, Дании, Норвегии и Исландии кандидаты на исключение из ФИФА на год.
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» были нарушены права человека.
Сообщается, что функционер получил письмо от глав федераций футбола Швеции, Дании, Норвегии и Исландии, в котором говорится о тяжелых условиях для северокорейских рабочих. В ответном письме 47-летний швейцарец заявил, что в ходе инспекции ФИФА подобных случаев зафиксировано не было.
Отметим, что стадион «Санкт-Петербург» примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.