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    Инфантино заявил, что при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» были нарушены права человека

    Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» были нарушены права человека.

    Сообщается, что функционер получил письмо от глав федераций футбола Швеции, Дании, Норвегии и Исландии, в котором говорится о тяжелых условиях для северокорейских рабочих. В ответном письме 47-летний швейцарец заявил, что в ходе инспекции ФИФА подобных случаев зафиксировано не было.

    Отметим, что стадион «Санкт-Петербург» примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

    Источник: The Guardian

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    25.05.2017 19:02
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +12

      Виксав 27 мая 2017, 15:09

      Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» были нарушены права человека.

      В ответном письме 47-летний швейцарец заявил, что в ходе инспекции ФИФА подобных случаев зафиксировано не было.

      Кто нибудь понял что?

      Кстати, не мешало бы в ответном письме заявить, что за очерняющую дезинформацию федерации Швеции, Дании, Норвегии и Исландии кандидаты на исключение из ФИФА на год.

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 26 мая 2017, 17:25

      Копайте глубже,и не такое узнаете,волосы дыбом встанут,
      так то....
      Вся инфраструктура ЧМ - это сплошной Беломорканал!

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 26 мая 2017, 15:34

      Как то всё запутано. Строили в России, а беспокоятся в Швеции, Дании, Норвегии и Исландии о Корейцах.

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 26 мая 2017, 13:21

      Итальянец явно обкурился или принял что-то психотропное!

      0
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      Рейтинг: +21

      16 DeN 25 мая 2017, 23:34

      Админы не постите чушь!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 мая 2017, 20:26

      Россиян ободрали... Корейцев эксплуатировали... Это хуже, чем с индейцами

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 20:11

      Чистой воды муть . Какие такие федерации футбола волнуют северокорейские рабочие ? Смешно . "Собака" зарыта где-то намного . глубже. А скорее всего - в телетрансляциях Кубка и ЧМ в России . Инфантино пришлось пойти на уступки , а это - чтобы отвлечь внимание от его проигрыша .

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 мая 2017, 19:50

      Своими бы ч/ж шведы занимались. Навезли мигрантов и эксплуатируют без пощады! А у норгов вооюще один тип почти сотню ч/ж элементарно застрелил. Причем ходил, и раненых добивал. Демократы, мля...

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > paracetamol 25 мая 2017, 19:55

      Брейвик (тот тип) убивал только белых,это было в детском лагере правящей партии

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > андрей андреев 25 мая 2017, 20:15

      Не знаешь, помалкивай. Брейвик мочил детский лагерь, где были одни дети мигрантов.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > paracetamol 25 мая 2017, 21:04

      Набейте в нете -фото убитых Брейвиком. Какие чёрные? Пару штук есть,может 3

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 мая 2017, 19:44

      Мне в школе говорили, что Пётр весь город на костях построил, но на русских... Так, мне ли за корейцев переживать?

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 25 мая 2017, 19:21

      А чувства верующих процесс постройки стадиона не оскорбляет?

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Михаил_Боярский 25 мая 2017, 19:49

      Оскорбляет.Чувства "верующих в не коррупционное строительство" ))))

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