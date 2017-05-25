Кириченко: «Бердыев в «Рубине»? Я не в курсе дела»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал информацию о том, что Курбан Бердыев возглавит «Рубин». Ранее сообщалось, что о возвращении специалиста в казанский клуб будет объявлено уже в эту субботу.
– Говорили ли вам об уходе Бердыева в «Рубин»?
– Нет, не в курсе дела. Не владею информацией, потому что нахожусь в отпуске.
– Возможный уход специалиста – серьезная потеря для «Ростова»?
– Однозначно. Больше не могу ничего сказать, не владею информацией.
– Если предложат возглавить «Ростов», готовы?
– Без комментариев.
Источник: «Спорт-Экспресс»