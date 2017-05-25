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    Кириченко: «Бердыев в «Рубине»? Я не в курсе дела»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал информацию о том, что Курбан Бердыев возглавит «Рубин». Ранее сообщалось, что о возвращении специалиста в казанский клуб будет объявлено уже в эту субботу.

    – Говорили ли вам об уходе Бердыева в «Рубин»?

    – Нет, не в курсе дела. Не владею информацией, потому что нахожусь в отпуске.

    – Возможный уход специалиста – серьезная потеря для «Ростова»?

    – Однозначно. Больше не могу ничего сказать, не владею информацией.

    – Если предложат возглавить «Ростов», готовы?

    – Без комментариев.

    Бердыев станет главным тренером «Рубина»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.05.2017 14:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +429

      Qranat 25 мая 2017, 19:43

      Спорт_Экспресс уже как Бизнес-он-лайн...Достали провокаторы. Как же столичным хочется развалить конкурента на Дону... готовы Бердыева выдернуть хоть куда, но только чтобы не сложился проект большого клуба в Ростове и адм. ресурным не пришлось бы ломать голову, как устранить не сговорчивого тренера и убийственную для российский "топов" команду. И им все-равно, что Бердыев не пойдет в Казань пока там рулит человек, унизивший его и вышвырнувший из, им же созданного, клуба как последнюю бездарь. Вернуться сейчас в "Рубин" для Бекиевича - себя не уважать ! Так-что не нужно ровнять его с беспардонными бывшими работодателями, не сказавшими даже спасибо за работу, которой рубиновые пытаются прикрываться до сих пор, называя себя топовым клубом, не упоминая человека, который им эту славу принес. Позорники писучие.

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 15:54

      Даже Кириченко не знает . Не понятно , но интересно !

      0
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      Рейтинг: +16

      SAMOED 25 мая 2017, 15:14

      Если это правда Кириченко нужно искать работу.

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