Кириченко: «Бердыев в «Рубине»? Я не в курсе дела»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал информацию о том, что Курбан Бердыев возглавит «Рубин». Ранее сообщалось, что о возвращении специалиста в казанский клуб будет объявлено уже в эту субботу.

– Говорили ли вам об уходе Бердыева в «Рубин»?

– Нет, не в курсе дела. Не владею информацией, потому что нахожусь в отпуске.

– Возможный уход специалиста – серьезная потеря для «Ростова»?

– Однозначно. Больше не могу ничего сказать, не владею информацией.

– Если предложат возглавить «Ростов», готовы?

– Без комментариев.

Бердыев станет главным тренером «Рубина»