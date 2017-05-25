Кириченко: «Бердыев в «Рубине»? Я не в курсе дела»

Спорт_Экспресс уже как Бизнес-он-лайн...Достали провокаторы. Как же столичным хочется развалить конкурента на Дону... готовы Бердыева выдернуть хоть куда, но только чтобы не сложился проект большого клуба в Ростове и адм. ресурным не пришлось бы ломать голову, как устранить не сговорчивого тренера и убийственную для российский "топов" команду. И им все-равно, что Бердыев не пойдет в Казань пока там рулит человек, унизивший его и вышвырнувший из, им же созданного, клуба как последнюю бездарь. Вернуться сейчас в "Рубин" для Бекиевича - себя не уважать ! Так-что не нужно ровнять его с беспардонными бывшими работодателями, не сказавшими даже спасибо за работу, которой рубиновые пытаются прикрываться до сих пор, называя себя топовым клубом, не упоминая человека, который им эту славу принес. Позорники писучие.
Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал информацию о том, что Курбан Бердыев возглавит «Рубин». Ранее сообщалось, что о возвращении специалиста в казанский клуб будет объявлено уже в эту субботу.
– Говорили ли вам об уходе Бердыева в «Рубин»?
– Нет, не в курсе дела. Не владею информацией, потому что нахожусь в отпуске.
– Возможный уход специалиста – серьезная потеря для «Ростова»?
– Однозначно. Больше не могу ничего сказать, не владею информацией.
– Если предложат возглавить «Ростов», готовы?
– Без комментариев.