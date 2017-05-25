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    Бердыев станет главным тренером «Рубина»

    Руководство «Рубина», подводя итоги минувшего сезона, осталось недовольно работой главного тренера Хави Грасии. Напомним, что под руководством специалиста казанский клуб занял девятое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Сообщается, что контракт с испанцем будет расторгнут в ближайшее время.

    Новым наставником команды станет тренер и вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев. О его назначении будет объявлено в ближайшую субботу.

    Напомним, что Бердыев уже работал в «Рубине» с 2001 по 2013 год. За этот период клуб из Татарстана дважды выигрывал чемпионат России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.05.2017 13:24
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 мая 2017, 11:35

      Ростов и Бердыев - едины!!! Остальное сплетни.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 26 мая 2017, 03:10

      Ну печально если точно уйдет! РФПЛ потеряет один из сильных команд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 мая 2017, 21:47

      Очень жаль, что не в Зенит(

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 25 мая 2017, 20:16

      На Бердыевский Рубин стадион будет заполняться лучше, это точно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 мая 2017, 20:08

      А 10 пиндосских лямов Грасии вернут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      Qranat 25 мая 2017, 19:41

      Достали провокаторы. Как же столичным хочется развалить конкурента на Дону... готовы его выдернуть хоть куда, но только чтобы не сложился проект большого клуба в Ростове и адм. ресурным не пришлось бы ломать голову, как устранить не сговорчивого тренера и убийственную для российский "топов" команду. И им все-равно, что Бердыев не пойдет в Казань пока там рулит человек, унизивший его и вышвырнувший из, им же созданного, клуба как последнюю бездарь. Вернуться сейчас в "Рубин" для Бекиевича - себя не уважать ! Так-что не нужно ровнять его с беспардонными бывшими работодателями, не сказавшими даже спасибо за работу, которой рубиновые пытаются прикрываться до сих пор, называя себя топовым клубом, не упоминая человека, который им эту славу принес. Позорники писучие.

      6
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      ...
      Рейтинг: +48

      Ветеран17 > Qranat 25 мая 2017, 22:13

      Посмотрим. Время покажет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > Qranat 30 мая 2017, 11:21

      А мне казалось клубам обоих столиц наличие сильных провинциальных соперников только на руку, тот же Краснодар и Терек. Такие клубы хорошо отнимают очки у конкурентов, главное самим не плошать, не везде есть заговор, где есть желание его видеть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 25 мая 2017, 18:13

      Вранье.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 25 мая 2017, 17:40

      Собохан алла.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 > paparazzi-kazan 25 мая 2017, 23:17

      ищьпеле кельме начальнике! шайтана ма

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 25 мая 2017, 17:39

      Хана Ростову

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 > Argon 25 мая 2017, 20:43

      Не дождешься!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 25 мая 2017, 17:36

      Тойсть, Грасии будет выплачено 10 евролямов? А говорили - держитесь! денег нет!
      А оказывается деньги есть, но не для всех...

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