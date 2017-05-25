Бердыев станет главным тренером «Рубина»

Руководство «Рубина», подводя итоги минувшего сезона, осталось недовольно работой главного тренера Хави Грасии. Напомним, что под руководством специалиста казанский клуб занял девятое место в турнирной таблице РФПЛ.

Сообщается, что контракт с испанцем будет расторгнут в ближайшее время.

Новым наставником команды станет тренер и вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев. О его назначении будет объявлено в ближайшую субботу.

Напомним, что Бердыев уже работал в «Рубине» с 2001 по 2013 год. За этот период клуб из Татарстана дважды выигрывал чемпионат России.