Самедов: «Абсолютно каждый игрок выходит биться за сборную России»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов призвал болельщиков поддерживать национальную сборную на Кубке конфедераций.

– Абсолютно каждый выходит биться за национальную сборную. Я это говорю с уверенностью. Но не все получается. Наверное, нужно время, чтобы люди в нас снова поверили. Но я с полной ответственностью говорю: когда ты выходишь играть в майке национальной сборной, это особое чувство. Я разговаривал со многими ребятами – они думают точно так же.

– Вам есть что сказать болельщикам в преддверии Кубка конфедераций?

– Верьте в нас. Мы обязательно постараемся оправдать ваши ожидания и сделать все, чтобы вы поверили снова в национальную сборную.

Турнир пройдет с 17-го июня по 2 июля в четырех городах России. Хозяева турнира на групповом этапе сыграет с командами Португалии, Новой Зеландии и Мексики.