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  • Самедов: «Абсолютно каждый игрок выходит биться за сборную России»

Самедов: «Абсолютно каждый игрок выходит биться за сборную России»

24 мая 2017, 21:34
9

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов призвал болельщиков поддерживать национальную сборную на Кубке конфедераций.

– Абсолютно каждый выходит биться за национальную сборную. Я это говорю с уверенностью. Но не все получается. Наверное, нужно время, чтобы люди в нас снова поверили. Но я с полной ответственностью говорю: когда ты выходишь играть в майке национальной сборной, это особое чувство. Я разговаривал со многими ребятами – они думают точно так же.

– Вам есть что сказать болельщикам в преддверии Кубка конфедераций?

– Верьте в нас. Мы обязательно постараемся оправдать ваши ожидания и сделать все, чтобы вы поверили снова в национальную сборную.

Турнир пройдет с 17-го июня по 2 июля в четырех городах России. Хозяева турнира на групповом этапе сыграет с командами Португалии, Новой Зеландии и Мексики.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Самедов Александр
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Тазит
1495652865
Главное, чтоб вы в себя поверили...
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Nerlinger
1495655674
Ой уж... Не трынди
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APchelov
1495658829
Слова, слова, слова. Мы это уже слышали не раз. На поле думать надо о футболе. А не о том, чтобы бойцами ВЫГЛЯДЕТЬ
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lekseij2007
1495660263
Саша, говори за себя, при всём к тебе уважении. На остальных достаточно посмотреть и сделать вывод.
Ответить
Дядя Серёжа
1495678941
Бились-бились, да только сами разбились... А чё бы выйти, да поиграть.
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Mahone
1495681360
Поддержать то поддержут-вот игру сможете показать?Достойную -это вопрос,бейтесь за Родину,не за деньги,забудьте все соблазны-вспомните Яшина,Качалина,Бескова и др
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Бан
1495682309
К Самедову вопросо нет по самоотдаче, как и к паре-другой игроков, а вот остальные ...
Ответить
Опорник84
1495685140
Переживать мы конечно за вас будем, но вот то что вы покажете хороший футбол, верится с трудом! Если люди не умеют играть,то научить их этому не возможно!
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OfaZavr
1495702986
Молодец Александр! Удачи сборной! Играйте так, чтобы не было стыдно!
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