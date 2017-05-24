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    Самедов: «Абсолютно каждый игрок выходит биться за сборную России»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов призвал болельщиков поддерживать национальную сборную на Кубке конфедераций.

    – Абсолютно каждый выходит биться за национальную сборную. Я это говорю с уверенностью. Но не все получается. Наверное, нужно время, чтобы люди в нас снова поверили. Но я с полной ответственностью говорю: когда ты выходишь играть в майке национальной сборной, это особое чувство. Я разговаривал со многими ребятами – они думают точно так же.

    – Вам есть что сказать болельщикам в преддверии Кубка конфедераций?

    – Верьте в нас. Мы обязательно постараемся оправдать ваши ожидания и сделать все, чтобы вы поверили снова в национальную сборную.

    Турнир пройдет с 17-го июня по 2 июля в четырех городах России. Хозяева турнира на групповом этапе сыграет с командами Португалии, Новой Зеландии и Мексики.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    24.05.2017 21:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2017, 12:03

      Молодец Александр! Удачи сборной! Играйте так, чтобы не было стыдно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 25 мая 2017, 07:05

      Переживать мы конечно за вас будем, но вот то что вы покажете хороший футбол, верится с трудом! Если люди не умеют играть,то научить их этому не возможно!

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 25 мая 2017, 06:18

      К Самедову вопросо нет по самоотдаче, как и к паре-другой игроков, а вот остальные ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 мая 2017, 06:02

      Поддержать то поддержут-вот игру сможете показать?Достойную -это вопрос,бейтесь за Родину,не за деньги,забудьте все соблазны-вспомните Яшина,Качалина,Бескова и др

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 25 мая 2017, 05:22

      Бились-бились, да только сами разбились...
      А чё бы выйти, да поиграть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 25 мая 2017, 00:11

      Саша, говори за себя, при всём к тебе уважении.
      На остальных достаточно посмотреть и сделать вывод.

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 мая 2017, 23:47

      Слова, слова, слова. Мы это уже слышали не раз. На поле думать надо о футболе. А не о том, чтобы бойцами ВЫГЛЯДЕТЬ

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 мая 2017, 22:54

      Ой уж... Не трынди

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 24 мая 2017, 22:07

      Главное, чтоб вы в себя поверили...

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