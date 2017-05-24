Тарханов: «Павлюченко не сказал, что завершает карьеру»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о причинах, по которым нападающий Роман Павлюченко покидает екатеринбургский клуб. Также специалист подчеркнул, что 35-летний форвард не говорил о том, что собирается завершать футбольную карьеру.

«Роман покидает нас по семейным обстоятельствам. Он, безусловно, мастер. Единственное – травмы помешали. На первом сборе хорошо выглядел. А потом получил травму в контрольном матче. Я его в той встрече на Кипре хотел поменять, а он сказал, что готов провести всю игру. И почти на месяц выбыл, лечился, но никак не мог набрать форму...

А так он, безусловно, мастер. И человеческие качества хорошие, в коллективе никаких вопросов не было. Мне он все объяснил, попрощался с командой. Тепло ребята его проводили. Мы даже обнялись.

Роман не сказал, что завершает карьеру», – отметил Тарханов.