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    Тарханов: «Павлюченко не сказал, что завершает карьеру»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о причинах, по которым нападающий Роман Павлюченко покидает екатеринбургский клуб. Также специалист подчеркнул, что 35-летний форвард не говорил о том, что собирается завершать футбольную карьеру.

    «Роман покидает нас по семейным обстоятельствам. Он, безусловно, мастер. Единственное – травмы помешали. На первом сборе хорошо выглядел. А потом получил травму в контрольном матче. Я его в той встрече на Кипре хотел поменять, а он сказал, что готов провести всю игру. И почти на месяц выбыл, лечился, но никак не мог набрать форму...

    А так он, безусловно, мастер. И человеческие качества хорошие, в коллективе никаких вопросов не было. Мне он все объяснил, попрощался с командой. Тепло ребята его проводили. Мы даже обнялись.

    Роман не сказал, что завершает карьеру», – отметил Тарханов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2017 08:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 мая 2017, 16:01

      Может в ФНЛ побегать еще ,а так пора на пенсию,играл бы за Спартак,никуда не уходя,там ты еще что то показывал,поом как по рукам пошел-так и не показал,что можешь играть

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      Рейтинг: +2389

      serglider 24 мая 2017, 14:31

      Павлюченко не сказал, что завершает карьеру, это "карьера" сказала Павлюченко, что пора вешать бутсы на гвоздь...

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