Путин пообещал, что Россия сделает все для проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018 на самом высоком уровне

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделает все возможное для проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 на самом высоком уровне. Также глава государства отметил, что нужно доверять крупные международные турниры тем странам, которым есть еще куда расти в футбольном плане.

«Сделаем все для того, чтобы и объекты, и условия пребывания в России, и все, что связано с обслуживанием большого количества болельщиков, зрителей, спортсменов, было осуществлено на самом высоком уровне.

В развитии футбола и состоит один из серьезных смыслов предоставления права проведения чемпионата мира таким странам, в которых еще есть, куда двигаться, и есть планки, которые предстоит еще достигать в развитии спорта и в развитии футбола», – сказал Путин.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Сборная России сыграет в одной группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией. В другом квартете встретятся Германия, Чили, Камерун и Австралия.