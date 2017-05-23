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    Путин пообещал, что Россия сделает все для проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018 на самом высоком уровне

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделает все возможное для проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 на самом высоком уровне. Также глава государства отметил, что нужно доверять крупные международные турниры тем странам, которым есть еще куда расти в футбольном плане.

    «Сделаем все для того, чтобы и объекты, и условия пребывания в России, и все, что связано с обслуживанием большого количества болельщиков, зрителей, спортсменов, было осуществлено на самом высоком уровне.

    В развитии футбола и состоит один из серьезных смыслов предоставления права проведения чемпионата мира таким странам, в которых еще есть, куда двигаться, и есть планки, которые предстоит еще достигать в развитии спорта и в развитии футбола», – сказал Путин.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Сборная России сыграет в одной группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией. В другом квартете встретятся Германия, Чили, Камерун и Австралия.

    Источник: ТАСС

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    23.05.2017 16:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 мая 2017, 05:32

      Спасибо, сделали уже Крестовский... еще лет пять его теперь чинить...

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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 мая 2017, 17:00

      Мудко теперь в Питере поштучно травку посеет.
      За ним не заржавеет.

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