В список 33-х лучших игроков РФПЛ вошли десять спартаковцев и шесть игроков ЦСКА

Исполком РФС огласил список 33-х лучших игроков чемпионата России в минувшем сезоне. Каждая из 11-ти позиций на поле представлена в рейтинге из трех игроков.

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Артем Ребров («Спартак»). 3. Гилерме («Локомотив»)

Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Игорь Смольников («Зенит»). 3. Виталий Калешин («Краснодар»)

Правый центральный защитник: 1. Василий Березуцкий (ЦСКА). 2. Ведран Чорлука («Локомотив»). 3. Сердар Таски («Спартак»)

Левый центральный защитник: 1. Сесар Навас («Ростов»). 2. Георгий Джикия («Амкар», «Спартак»). 3. Федор Кудряшов («Ростов»)

Левый защитник: 1. Дмитрий Комбаров («Спартак»). 2. Виталий Денисов («Локомотив»). 3. Доменико Кришито («Зенит»)

Опорный полузащитник: 1. Фернандо («Спартак»). 2. Кристиан Нобоа («Ростов»). 3. Понтус Вернблум (ЦСКА)

Правый полузащитник: 1. Квинси Промес («Спартак»). 2. Тимофей Калачев («Ростов»). 3. Александр Самедов («Локомотив», »Спартак»)

Центральный полузащитник: 1. Денис Глушаков («Спартак»). 2. Алан Дзагоев (ЦСКА). 3. Александр Головин (ЦСКА)

Левый полузащитник: 1. Роман Зобнин («Спартак»). 2. Юрий Жирков («Зенит»). 3. Олег Шатов («Зенит»)

Правый нападающий: 1. Артем Дзюба («Зенит»). 2. Зе Луиш («Спартак»). 3. Александр Бухаров («Ростов»)

Левый нападающий: 1. Федор Смолов («Краснодар»). 2. Дмитрий Полоз («Ростов»). 3. Алексей Миранчук («Локомотив»)

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Артем Ребров («Спартак»). 3. Гилерме («Локомотив»).



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