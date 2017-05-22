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    В список 33-х лучших игроков РФПЛ вошли десять спартаковцев и шесть игроков ЦСКА

    Исполком РФС огласил список 33-х лучших игроков чемпионата России в минувшем сезоне. Каждая из 11-ти позиций на поле представлена в рейтинге из трех игроков.

    Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Артем Ребров («Спартак»). 3. Гилерме («Локомотив»)

    Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Игорь Смольников («Зенит»). 3. Виталий Калешин («Краснодар»)

    Правый центральный защитник: 1. Василий Березуцкий (ЦСКА). 2. Ведран Чорлука («Локомотив»). 3. Сердар Таски («Спартак»)

    Левый центральный защитник: 1. Сесар Навас («Ростов»). 2. Георгий Джикия («Амкар», «Спартак»). 3. Федор Кудряшов («Ростов»)

    Левый защитник: 1. Дмитрий Комбаров («Спартак»). 2. Виталий Денисов («Локомотив»). 3. Доменико Кришито («Зенит»)

    Опорный полузащитник: 1. Фернандо («Спартак»). 2. Кристиан Нобоа («Ростов»). 3. Понтус Вернблум (ЦСКА)

    Правый полузащитник: 1. Квинси Промес («Спартак»). 2. Тимофей Калачев («Ростов»). 3. Александр Самедов («Локомотив», »Спартак»)

    Центральный полузащитник: 1. Денис Глушаков («Спартак»). 2. Алан Дзагоев (ЦСКА). 3. Александр Головин (ЦСКА)

    Левый полузащитник: 1. Роман Зобнин («Спартак»). 2. Юрий Жирков («Зенит»). 3. Олег Шатов («Зенит»)

    Правый нападающий: 1. Артем Дзюба («Зенит»). 2. Зе Луиш («Спартак»). 3. Александр Бухаров («Ростов»)

    Левый нападающий: 1. Федор Смолов («Краснодар»). 2. Дмитрий Полоз («Ростов»). 3. Алексей Миранчук («Локомотив»)

    Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Артем Ребров («Спартак»). 3. Гилерме («Локомотив»).

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/sport/4271803

    Источник: ТАСС

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    22.05.2017 21:08
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 23 мая 2017, 06:20

      среди опорников Игорь Денисов должен быть! среди центральных полузащитников Фернандеш!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > lokoman92 23 мая 2017, 11:33

      да, то что Фернандеш не попал - это конечно удивительно, реально же тащил в этом сезоне

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      виктоша > lokoman92 23 мая 2017, 14:14

      Поддерживаю!

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 мая 2017, 05:43

      Я бы Самедова поменял.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 23 мая 2017, 03:29

      Где И. Денисов и М. Фернандеш???? Мануэль весь сезон тащил Локо, за какие такие заслуги в список попал Дзагоев, он полсезона провела от силы! Вместо Дзагоева там должен быть Фернандеш.

      2
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      Рейтинг: +158

      Злоe Добро 23 мая 2017, 00:15

      Шесть Ростовчан не в счёт???

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 22 мая 2017, 23:29

      Всё относительно конечно, но - нескольким достойным игрокам тут места вообще не нашлось, плюс первое место Комбарова, подразумевающие что он лучший левый защитник в чемпе - это сразу повод для упрёков в предвзятости и некомпетентности авторов этого хитпарада. Хотя в целом, процентов на 80 список пожалуй соответствует реалиям.

      1
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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 22 мая 2017, 23:21

      Почему нет Беленова, Азмуна, Данни?

      2
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Oblommoff 23 мая 2017, 11:34

      Беленов и Данни не отыграли полный сезон, Азмун не сказать что в ЧР прям тащил, больше в ЛЧ и ЛЕ выделялся

      -1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 22 мая 2017, 22:38

      Я конечно понимаю, Спартак - чемпион. Но что тут делает Комбаров? У него сезон вообще отвратный

      3
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      Рейтинг: +16

      никита734 22 мая 2017, 21:35

      где жулиано?

      0
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      Рейтинг: +213

      nik_59 22 мая 2017, 21:34

      Как-то не очень. Да и выбрать не из кого. Без энтузиазма.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +48

      Danpos 22 мая 2017, 21:30

      5 из зенита

      -1
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