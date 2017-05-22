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  • В список 33-х лучших игроков РФПЛ вошли десять спартаковцев и шесть игроков ЦСКА

В список 33-х лучших игроков РФПЛ вошли десять спартаковцев и шесть игроков ЦСКА

22 мая 2017, 21:08
18

Исполком РФС огласил список 33-х лучших игроков чемпионата России в минувшем сезоне. Каждая из 11-ти позиций на поле представлена в рейтинге из трех игроков.

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Артем Ребров («Спартак»). 3. Гилерме («Локомотив»)

Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Игорь Смольников («Зенит»). 3. Виталий Калешин («Краснодар»)

Правый центральный защитник: 1. Василий Березуцкий (ЦСКА). 2. Ведран Чорлука («Локомотив»). 3. Сердар Таски («Спартак»)

Левый центральный защитник: 1. Сесар Навас («Ростов»). 2. Георгий Джикия («Амкар», «Спартак»). 3. Федор Кудряшов («Ростов»)

Левый защитник: 1. Дмитрий Комбаров («Спартак»). 2. Виталий Денисов («Локомотив»). 3. Доменико Кришито («Зенит»)

Опорный полузащитник: 1. Фернандо («Спартак»). 2. Кристиан Нобоа («Ростов»). 3. Понтус Вернблум (ЦСКА)

Правый полузащитник: 1. Квинси Промес («Спартак»). 2. Тимофей Калачев («Ростов»). 3. Александр Самедов («Локомотив», »Спартак»)

Центральный полузащитник: 1. Денис Глушаков («Спартак»). 2. Алан Дзагоев (ЦСКА). 3. Александр Головин (ЦСКА)

Левый полузащитник: 1. Роман Зобнин («Спартак»). 2. Юрий Жирков («Зенит»). 3. Олег Шатов («Зенит»)

Правый нападающий: 1. Артем Дзюба («Зенит»). 2. Зе Луиш («Спартак»). 3. Александр Бухаров («Ростов»)

Левый нападающий: 1. Федор Смолов («Краснодар»). 2. Дмитрий Полоз («Ростов»). 3. Алексей Миранчук («Локомотив»)

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Артем Ребров («Спартак»). 3. Гилерме («Локомотив»).

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/4271803

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (18)
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ZIDAN 05
1495477274
Не хватает в этом списке Мутко, Газпром и Лукойл
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МАКАРШВЕД
1495477299
Это действительно лучшие, я бы добавил еще 2-3 игроков в расширенный список.
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евгений сергеевичч
1495477489
да какой хоть дзюба лучший
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nik_59
1495478077
Как-то не очень. Да и выбрать не из кого. Без энтузиазма.
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Чермындыр
1495481937
Я конечно понимаю, Спартак - чемпион. Но что тут делает Комбаров? У него сезон вообще отвратный
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Oblommoff
1495484473
Почему нет Беленова, Азмуна, Данни?
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Злоe Добро
1495487706
Шесть Ростовчан не в счёт???
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Nesterenko
1495499369
Где И. Денисов и М. Фернандеш???? Мануэль весь сезон тащил Локо, за какие такие заслуги в список попал Дзагоев, он полсезона провела от силы! Вместо Дзагоева там должен быть Фернандеш.
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Дядя Серёжа
1495507384
Я бы Самедова поменял.
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lokoman92
1495509654
среди опорников Игорь Денисов должен быть! среди центральных полузащитников Фернандеш!!!
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