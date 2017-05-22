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    Широков видит в Смольникове замену травмированному Фернандесу

    Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков считает, что Марио Фернандеса в сборной России на Кубке конфедераций-2017 может заменить Игорь Смольников. По его словам, такую замену Алану Дзагоеву будет найти сложно.

    «Дзагоев – ключевой игрок, без него будет сложно. По Фернандесу – я давно говорил, что Смольников не хуже. Да, у Игоря были травмы, и сезон не задался. Но в последних играх он играл, набрал форму. Есть еще три недели, чтобы дойти до оптимальных кондиций. Смольников – один из наших сильнейших защитников и может достойно заменить Фернандеса», – сказал Широков.

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес пропустит Кубок конфедераций из-за травмы носа, а участие Алана Дзагоева в турнире находится под вопросом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2017 06:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +532

      Бан 22 мая 2017, 08:36

      Смольников бегунок и пахарь, этим его сильные стороны заканчиваются.
      Евро показало, что он откровенно слаб в обороне, а при бегущем крайнем противника и в атаке ноль.
      До Жиркова или Фернандеса ему далеко.

      2
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      Рейтинг: +71

      besk 22 мая 2017, 08:27

      Смольников нытик ещё тот, бесит просто - любой контакт и он чуть ли не в слезах

      0
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      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков 22 мая 2017, 07:23

      Да ладно? Широков теперь глава "Общероссийского профессионального союза футболистов", походу я многое пропустил. Он раньше грубил, хамил и по полю ходил, а теперь .... Кстати, а что за "общероссийский профессиональный союз футболистов" ? :D

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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 22 мая 2017, 06:58

      Это из за кого на евро голы с фланга заходили что ли

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 мая 2017, 06:50

      Смольников на Евро 2016 уже блистал.

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