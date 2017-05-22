Широков видит в Смольникове замену травмированному Фернандесу

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков считает, что Марио Фернандеса в сборной России на Кубке конфедераций-2017 может заменить Игорь Смольников. По его словам, такую замену Алану Дзагоеву будет найти сложно.

«Дзагоев – ключевой игрок, без него будет сложно. По Фернандесу – я давно говорил, что Смольников не хуже. Да, у Игоря были травмы, и сезон не задался. Но в последних играх он играл, набрал форму. Есть еще три недели, чтобы дойти до оптимальных кондиций. Смольников – один из наших сильнейших защитников и может достойно заменить Фернандеса», – сказал Широков.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес пропустит Кубок конфедераций из-за травмы носа, а участие Алана Дзагоева в турнире находится под вопросом.