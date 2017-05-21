РФПЛ. «Ростов» проиграл «Оренбургу», дубль Смолова принес «Краснодару» победу над «Томью» и другие результаты

Подошли к концу пять матчей заключительного тура чемпионата России. «Оренбург» дома обыграл «Ростов» и сохранил прописку в РФПЛ, «Амкар» уступил «Рубину», «Терек» на выезде одержал победу над «Крыльями Советов», «Краснодар» благодаря дублю Федора Смолова разгромил «Томь» и занял четвертое место в турнирной таблице, а «Уфа» с минимальным счетом переиграла «Урал».

Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур

Оренбург – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Воробьев, 52; 2:0 – Бреев, 76.

Удаления: Дуриш, 90 – Нобоа, 90.

Амкар (Пермь) – Рубин (Казань) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Жонатас, 24; 0:2 – Канунников, 36; 1:2 – Йовичич, 69.

Удаление: Сонг, 85.

Крылья Советов (Самара) – Терек (Грозный) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мбенгуе, 38; 0:2 – Мохаммади, 57; Балай, 76; 1:3 – Бруно, 90 (с пенальти).

Томь (Томск) – Краснодар – 1:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Клаэссон, 17; 0:2 – Смолов, 26; 0:3 – Перейра, 33; 1:3 – Соболев, 49 (с пенальти); 1:4 – Налдо, 72; 1:5 – Смолов, 79.

Уфа – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Фатай, 39.

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Турнирная таблица РФПЛ