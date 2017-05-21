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    РФПЛ. «Ростов» проиграл «Оренбургу», дубль Смолова принес «Краснодару» победу над «Томью» и другие результаты

    Подошли к концу пять матчей заключительного тура чемпионата России. «Оренбург» дома обыграл «Ростов» и сохранил прописку в РФПЛ, «Амкар» уступил «Рубину», «Терек» на выезде одержал победу над «Крыльями Советов», «Краснодар» благодаря дублю Федора Смолова разгромил «Томь» и занял четвертое место в турнирной таблице, а «Уфа» с минимальным счетом переиграла «Урал».

    Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур

    Оренбург – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Воробьев, 52; 2:0 – Бреев, 76.

    Удаления: Дуриш, 90 – Нобоа, 90.

    Амкар (Пермь) – Рубин (Казань) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Жонатас, 24; 0:2 – Канунников, 36; 1:2 – Йовичич, 69.

    Удаление: Сонг, 85.

    Крылья Советов (Самара) – Терек (Грозный) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мбенгуе, 38; 0:2 – Мохаммади, 57; Балай, 76; 1:3 – Бруно, 90 (с пенальти).

    Томь (Томск) – Краснодар – 1:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Клаэссон, 17; 0:2 – Смолов, 26; 0:3 – Перейра, 33; 1:3 – Соболев, 49 (с пенальти); 1:4 – Налдо, 72; 1:5 – Смолов, 79.

    Уфа – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фатай, 39.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 17:00
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 22 мая 2017, 06:35

      Да Там Х ....Туча!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 22 мая 2017, 06:34

      Я буду писать пока Хотя Бы Один из Тренеров пока не Отчитается!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 22 мая 2017, 06:31

      Если знали о травмах...Надо было использовать Резерв!Потом Они бы Вышли!Где промах НЕ Пойму!!

      -1
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 22 мая 2017, 06:07

      Меня Бесит Почему Тренер не отчитывается,,,,,Есть Мысль Они Сами Сдали!!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 22 мая 2017, 06:05

      Смотрю Всем больно!!!Болельщикам Ростова!И Я болею!Но Я смотрю в Жизнь В ,Реале,.....ВЫ посмотрели в лицо Легендарных футболистов,,,,,Это заслуга Бердыева!!!Это Он привез радость к Городу,,,,Извините Теперь не Будет!!!

      -1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 21 мая 2017, 22:46

      Походу делов Команде сказали СТОП Европа!Других вариантов не видно.Оренбургу же уважуха.Команда не в первый раз показала свой непростой характер.Ладно....Что поделаешь...Краснодару удачи в решении своих подковёрных проблем.А Шалимову(если останется)пожёстче работать с иномарочной братией.Уж слишком она успела расслабится и разбаловаться.

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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 21 мая 2017, 20:17

      Господа !Надо в Мир смотреть (Я болельщикам Ростова) трезво...Он оставил след( В смысле Футбола)...Потом Вы всомините...

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    • ...
      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 21 мая 2017, 20:05

      Наивны Мы.,,, Мы оказывевмся как будто на войне ....там тактика ...вы Саами знаете,,,,там не легко...Говори не Говори это Их Уровень...Больше Статистика показывает им нет больше дороги ....посмотрите...Нет Бердыева ....

      -1
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 21 мая 2017, 19:32

      Наивны Вы.. там не ничего,,,там украдо до нас... ВОТ ТАК!!!

      -1
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 21 мая 2017, 18:56

      Опять Я ...Я прочитал ссылки ребят ...Смотрю ни Один с Админа не соизволили поговорить ... просто не надо извинятся ....Вы Красасавчики!!!

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