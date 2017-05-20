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    Роналдиньо заявил, что на Кубке конфедераций будет болеть за сборную России

    Экс-нападающий «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо, побывавший на открытии Парка Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге, остался доволен тем, как приняли его болельщики в России, а также отметил, что будет поддерживать российскую национальную команду на предстоящем турнире.

    «Безусловно, очень важно хорошо начать турнир. Сборной России нужно воспользоваться поддержкой болельщиков. Я вижу, как меня здесь тепло принимают и буду болеть за сборную России. Это незабываемое впечатление, как меня встретили здесь и в Казани. Я благодарен за то внимание, которое мне оказывается здесь. Да, мне посчастливилось участвовать в Кубке конфедераций два раза, даже однажды выигрывать. Я считаю, что это очень важный турнир. Может даже важнее чемпионата мира, поскольку игрокам важно проявить себя, чтобы попасть на сам чемпионат мира.

    Я много путешествую, участвую в мероприятиях ФИФА, открываю свои школы, занимаюсь даже музыкой. Я очень счастлив. Не могу сказать, что скучаю по футболу, потому что все равно провожу какие-то матчи», – сказал Роналдиньо.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.05.2017 13:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +722

      Urry 20 мая 2017, 16:21

      Мы тоже за нее будем болеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 16:08

      - "Я считаю, что это очень важный турнир. Может даже важнее чемпионата мира" ???????
      - Понял хоть что сказал ? . А на ЧМ неужели будет поддерживать Россию ? Не верю !

      0
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      Рейтинг: +66

      Viruss28 20 мая 2017, 14:56

      Все к нам хотят!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      besk 20 мая 2017, 14:53

      Паспорт наш хочет и квартиру в Мордовии?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Viruss28 20 мая 2017, 13:33

      Да был бы в чили то за чилийцев болел)

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