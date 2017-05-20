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  • Роналдиньо заявил, что на Кубке конфедераций будет болеть за сборную России

Роналдиньо заявил, что на Кубке конфедераций будет болеть за сборную России

20 мая 2017, 13:14
5

Экс-нападающий «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо, побывавший на открытии Парка Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге, остался доволен тем, как приняли его болельщики в России, а также отметил, что будет поддерживать российскую национальную команду на предстоящем турнире.

«Безусловно, очень важно хорошо начать турнир. Сборной России нужно воспользоваться поддержкой болельщиков. Я вижу, как меня здесь тепло принимают и буду болеть за сборную России. Это незабываемое впечатление, как меня встретили здесь и в Казани. Я благодарен за то внимание, которое мне оказывается здесь. Да, мне посчастливилось участвовать в Кубке конфедераций два раза, даже однажды выигрывать. Я считаю, что это очень важный турнир. Может даже важнее чемпионата мира, поскольку игрокам важно проявить себя, чтобы попасть на сам чемпионат мира.

Я много путешествую, участвую в мероприятиях ФИФА, открываю свои школы, занимаюсь даже музыкой. Я очень счастлив. Не могу сказать, что скучаю по футболу, потому что все равно провожу какие-то матчи», – сказал Роналдиньо.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Роналдиньо
Комментарии (5)
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Viruss28
1495276386
Да был бы в чили то за чилийцев болел)
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besk
1495281190
Паспорт наш хочет и квартиру в Мордовии?
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Viruss28
1495281416
Все к нам хотят!
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dok66
1495285735
- "Я считаю, что это очень важный турнир. Может даже важнее чемпионата мира" ??????? - Понял хоть что сказал ? . А на ЧМ неужели будет поддерживать Россию ? Не верю !
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Urry
1495286518
Мы тоже за нее будем болеть
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