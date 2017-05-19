Французский журналист: «Молло 23-го мая получит российское гражданство»

Главный редактор спортивного отдела RTL Кристиан Олливье сообщил о том, что полузащитник «Зенита» Йоан Молло получит российское гражданство.

«Надежный источник: Йоан Молло 23-го мая получит двойное гражданство Франции и России. Его вызовут в сборную России?» – написал француз в своем твиттере.

Хавбек перешел в петербургский клуб в январе 2017 года за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего футболиста шесть голов и четыре результативные передачи в 19-ти матчах. Команда Мирчи Луческу занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Молло никогда не вызывался в главную команду страны, но провел шесть матчей за молодежную сборную.