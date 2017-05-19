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  • Французский журналист: «Молло 23-го мая получит российское гражданство»

Французский журналист: «Молло 23-го мая получит российское гражданство»

19 мая 2017, 21:14
20

Главный редактор спортивного отдела RTL Кристиан Олливье сообщил о том, что полузащитник «Зенита» Йоан Молло получит российское гражданство.

«Надежный источник: Йоан Молло 23-го мая получит двойное гражданство Франции и России. Его вызовут в сборную России?» – написал француз в своем твиттере.

Хавбек перешел в петербургский клуб в январе 2017 года за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего футболиста шесть голов и четыре результативные передачи в 19-ти матчах. Команда Мирчи Луческу занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Молло никогда не вызывался в главную команду страны, но провел шесть матчей за молодежную сборную.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Франция Молло Йоан
Комментарии (20)
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84aivengo
1495218337
надо каждому "молло-..уйло" гражданство давать,а молодежь пускай остается перспективной на словах
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Atom2020
1495218809
Садовником к Депардье поедет )))
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Юрэс
1495221705
Это чтобы численность населения РОССИИ поднять А? ???
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ARSteven89
1495221911
Даже если у нас половина основного состава сборной скоро будет состоять из натурализованных игроков, я всё равно буду сторонником исключительно российских футболистов в сборной. Уважаю игру и отношение к нашей стране вратаря "Локо" Гилерме и защитника "ЦСКА" Фернандеса, но тем не менее, хочу видеть воспитанников наших отечественных футбольных школ в сборной!
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сергей николаевич
1495223431
молодец(((
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ИванЯ
1495223910
Коко и так уже одной ногой на лавке
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ЗЖМ
1495225918
лучше б остался в КС
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OfaZavr
1495255047
Этого ещё не хватало(((
Ответить
ItalianFootball
1495264972
Кого в сборной потеснит ?)
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Diesel133
1495271015
бред, никто ему не даст паспорт, по крайней мере сейчас
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