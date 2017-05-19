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    Французский журналист: «Молло 23-го мая получит российское гражданство»

    Главный редактор спортивного отдела RTL Кристиан Олливье сообщил о том, что полузащитник «Зенита» Йоан Молло получит российское гражданство.

    «Надежный источник: Йоан Молло 23-го мая получит двойное гражданство Франции и России. Его вызовут в сборную России?» – написал француз в своем твиттере.

    Хавбек перешел в петербургский клуб в январе 2017 года за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего футболиста шесть голов и четыре результативные передачи в 19-ти матчах. Команда Мирчи Луческу занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

    Молло никогда не вызывался в главную команду страны, но провел шесть матчей за молодежную сборную.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2017 21:14
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 мая 2017, 12:03

      бред, никто ему не даст паспорт, по крайней мере сейчас

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 мая 2017, 10:22

      Кого в сборной потеснит ?)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2017, 07:37

      Этого ещё не хватало(((

      0
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 19 мая 2017, 23:31

      лучше б остался в КС

      1
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 19 мая 2017, 22:58

      Коко и так уже одной ногой на лавке

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 19 мая 2017, 22:50

      молодец(((

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 19 мая 2017, 22:25

      Даже если у нас половина основного состава сборной скоро будет состоять из натурализованных игроков, я всё равно буду сторонником исключительно российских футболистов в сборной. Уважаю игру и отношение к нашей стране вратаря "Локо" Гилерме и защитника "ЦСКА" Фернандеса, но тем не менее, хочу видеть воспитанников наших отечественных футбольных школ в сборной!

      1
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar > ARSteven89 20 мая 2017, 00:00

      Т.е. Черышева тоже не вызывать больше? :)

      0
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > ARSteven89 20 мая 2017, 09:38

      Это да в перспективе, но не сейчас. уже поздно. воспитывать новое поколение надо было 20 лет назад теперь надо набирать сборную из тех кто может нормально играть на ближайших турнирах.

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > Cromathaar 21 мая 2017, 21:17

      А что его вызывают????? Дай Бог, за всю "хрустальную" карьеру хотя бы на один крупный турнир со сборной съездит!

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 мая 2017, 22:21

      Это чтобы численность населения РОССИИ поднять А? ???

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Юрэс 19 мая 2017, 23:22

      Нет, это для увеличения количества пи...асов в России. (((

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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 22:04

      И в самом деле ? Что-то не было никаких предпосылок .

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 19 мая 2017, 21:46

      Это скорее для того что-бы не считаться легионером, а не для вызова в сборную, а я то и думаю чего он интервью на русском языке даёт!

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