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    Рейна, Асенсио и Аспас вызваны в сборную Испании

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги вызвал 25 футболистов на ближайшие матчи национальной команды.

    Напомним, что 7 июня испанцы проведут товарищескую встречу с Колумбией, а 11 июня сыграют в поединке отборочного этапа к ЧМ-2018 против Македонии.

    Вратари: Кепа Аррисабалага («Атлетик»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Пепе Рейна («Наполи»);

    Защитники: Жорди Альба, Жерар Пике, Серхи Роберто (все — «Барселона»), Сезар Аспиликуэта («Челси»), Даниэль Карвахаль, Начо, Серхио Рамос (все – «Реал»), Начо Монреаль («Арсенал»);

    Полузащитники: Асьер Ильяараменди («Реал Сосьедад»), Серхио Бускетс, Андрес Иньеста (оба – «Барселона»), Коке («Атлетико»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Иско, Марко Асенсио (оба «Реал»), Давид Силва («Манчестер Сити»).

    Нападающие: Педро, Диего Коста (оба — «Челси»), Витоло («Севилья»), Альваро Мората («Реал»), Жерар Деулофеу («Милан»), Яго Аспас («Сельта»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2017 13:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 19 мая 2017, 15:54

      А где Бельерин?

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Dgad 20 мая 2017, 10:29

      На молодежном чемпионате, как и Сауль. Хотя Деулофеу вроде должен быть там.

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      Рейтинг: +720

      Flydis 19 мая 2017, 15:24

      Ильяараменди ? Серьезно ?
      А то, что Сауль Ньигес в отличной форме, не ?

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