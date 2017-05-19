Рейна, Асенсио и Аспас вызваны в сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги вызвал 25 футболистов на ближайшие матчи национальной команды.

Напомним, что 7 июня испанцы проведут товарищескую встречу с Колумбией, а 11 июня сыграют в поединке отборочного этапа к ЧМ-2018 против Македонии.

Вратари: Кепа Аррисабалага («Атлетик»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Пепе Рейна («Наполи»);

Защитники: Жорди Альба, Жерар Пике, Серхи Роберто (все — «Барселона»), Сезар Аспиликуэта («Челси»), Даниэль Карвахаль, Начо, Серхио Рамос (все – «Реал»), Начо Монреаль («Арсенал»);

Полузащитники: Асьер Ильяараменди («Реал Сосьедад»), Серхио Бускетс, Андрес Иньеста (оба – «Барселона»), Коке («Атлетико»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Иско, Марко Асенсио (оба «Реал»), Давид Силва («Манчестер Сити»).

Нападающие: Педро, Диего Коста (оба — «Челси»), Витоло («Севилья»), Альваро Мората («Реал»), Жерар Деулофеу («Милан»), Яго Аспас («Сельта»).