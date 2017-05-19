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    Витсель планирует пробиться в сборную Бельгии из китайского чемпионата

    Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель признался, что не жалеет о переходе из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь».

    «Я лично объяснил главному тренеру сборной свое решение о переезде в Китай. На тот момент мне никто не гарантировал, что я продолжу получать приглашения в сборную. Тем не менее, не вижу проблем совмещения выступлений в Китае и за национальную команду.

    Мне нужно лишь усердно тренироваться, а это я делаю каждый день. «Тяньцзинь» – хорошая команда, которую возглавляет хороший специалист – Фабио Каннаваро. Он делится с нами своим опытом», – рассказал Витсель.

    Трансфер бельгийца оценивается в 21 миллион евро. Зарплата Витселя составляет 18 миллионов евро за сезон.

    Источник: ФИФА

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    19.05.2017 09:06
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