Экс-нападающий ЦСКА Думбия забил Митрюшкину в матче чемпионата Швейцарии

Встреча 33-го тура чемпионата Швейцарии между «Базелем» и «Сьоном» завершилась вничью – 2:2. Гостевая команда сравняла счет на пятой добавленной минуте.

На 88-й минуте хозяев вывел вперед форвард Сейду Думбия, выступавший за ЦСКА с в 2010 по 2014 год и в 2015 на правах аренды. Иувариец поразил ворота воспитанника «Спартака» Антона Митрюшкина. Думбия с 14-ю голами в сезоне занимает пятое место в списке бомбардиров турнира.

«Базель» лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея на счету 80 очков. «Сьон» с 49-ю баллами в активе занимает третью строчку.