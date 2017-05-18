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    Экс-нападающий ЦСКА Думбия забил Митрюшкину в матче чемпионата Швейцарии

    Встреча 33-го тура чемпионата Швейцарии между «Базелем» и «Сьоном» завершилась вничью – 2:2. Гостевая команда сравняла счет на пятой добавленной минуте.

    На 88-й минуте хозяев вывел вперед форвард Сейду Думбия, выступавший за ЦСКА с в 2010 по 2014 год и в 2015 на правах аренды. Иувариец поразил ворота воспитанника «Спартака» Антона Митрюшкина. Думбия с 14-ю голами в сезоне занимает пятое место в списке бомбардиров турнира.

    «Базель» лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея на счету 80 очков. «Сьон» с 49-ю баллами в активе занимает третью строчку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2017 23:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 19 мая 2017, 11:40

      Двоякое впечатление. Гол то он забил, но сразу после этого ещё один чистый выход 1 на 1 с Митрюшкиным запорол - попал в перекладину, из-за чего Базель упустил победу, т.к. после этого Сьон сразу сравнял счёт.
      Хотя, Базелю по барабану по большому счёту. Они гарантировали себе чемпионство ещё давно.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 10:29

      Думбия молодец , не растерял свой порох.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 мая 2017, 04:33

      И там тоже...

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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 19 мая 2017, 00:45

      Даже там Кони с мясными бьются!!!

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