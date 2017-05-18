Луческу: «Если анализировать потери «Зенита», то соперники имели преимущество»

Что за разговоры?Луческу сам убрал из состава Ломбертса, посадил в глубокий запас Молло и Новосельцева, постоянно "тренировал"пропускать мячи Нету и полировать газон Кокорина. Почти забыл про Роберта Мака, испортил отношения с частью команды.
Он сам дал тем самым "фору" другим клубам .а когда проиграл- говорит об их преимуществе! Он видимо решил, что без сильных фигур можно переиграть всех!Так даже в шахматах не бывает!
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал неудачно складывающийся для команды сезон. Специалист отметил, что команде помешали потери в составе.
«Сначала мы потеряли трех ведущих игроков. Потом долго отсутствовал Данни. Весь сезон думает об уходе Ломбертс. Долго испытывали проблемы Шатов и Смольников.
Если все это анализировать, то наши соперники всегда имели один и тот же состав. Нам же нужно было постоянно что-то придумывать», – сказал Луческу.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.