Луческу: «Если анализировать потери «Зенита», то соперники имели преимущество»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал неудачно складывающийся для команды сезон. Специалист отметил, что команде помешали потери в составе.

«Сначала мы потеряли трех ведущих игроков. Потом долго отсутствовал Данни. Весь сезон думает об уходе Ломбертс. Долго испытывали проблемы Шатов и Смольников.

Если все это анализировать, то наши соперники всегда имели один и тот же состав. Нам же нужно было постоянно что-то придумывать», – сказал Луческу.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.