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    Луческу: «Если анализировать потери «Зенита», то соперники имели преимущество»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал неудачно складывающийся для команды сезон. Специалист отметил, что команде помешали потери в составе.

    «Сначала мы потеряли трех ведущих игроков. Потом долго отсутствовал Данни. Весь сезон думает об уходе Ломбертс. Долго испытывали проблемы Шатов и Смольников.
    Если все это анализировать, то наши соперники всегда имели один и тот же состав. Нам же нужно было постоянно что-то придумывать», – сказал Луческу.

    «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.05.2017 00:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 18 мая 2017, 13:53

      Что за разговоры?Луческу сам убрал из состава Ломбертса, посадил в глубокий запас Молло и Новосельцева, постоянно "тренировал"пропускать мячи Нету и полировать газон Кокорина. Почти забыл про Роберта Мака, испортил отношения с частью команды.
      Он сам дал тем самым "фору" другим клубам .а когда проиграл- говорит об их преимуществе! Он видимо решил, что без сильных фигур можно переиграть всех!Так даже в шахматах не бывает!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 11:17

      Одно и тоже из раза в раз. Надоел.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 мая 2017, 10:39

      Кстати где Шатов? опять травма? не моральная ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 18 мая 2017, 09:35

      Достал уже плакаться, что за нытик емае!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 18 мая 2017, 08:30

      Зениту нужно цыгана менять

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2336

      den161 18 мая 2017, 08:28

      НЫТИК!

      2
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 18 мая 2017, 07:36

      Купи уже себе слона ,уважаемый...

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 мая 2017, 06:47

      Опять цыган свои косяки пытается прикрыть...уже всем смешно)))

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 18 мая 2017, 06:39

      Гнилые отмазки! Гнать его надо в три шеи!

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 18 мая 2017, 05:03

      что за бред?... у ЦСКА сменился тренер, ушел ведущий нап, Еременко дисквалифицировали, Дзагоев на травмах, бюджет дико обрезали по ЗП и на трансферы и ничего - вышли на 2 место, для таких перестановок очень хороший результат. А в Зенит вкачали бабла, а тренер заливает на судей, на поле, на соперников, на состав. Все виноваты, а Луческу весь такой в белом...

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