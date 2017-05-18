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  • Луческу: «Если анализировать потери «Зенита», то соперники имели преимущество»

Луческу: «Если анализировать потери «Зенита», то соперники имели преимущество»

18 мая 2017, 00:30
14

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал неудачно складывающийся для команды сезон. Специалист отметил, что команде помешали потери в составе.

«Сначала мы потеряли трех ведущих игроков. Потом долго отсутствовал Данни. Весь сезон думает об уходе Ломбертс. Долго испытывали проблемы Шатов и Смольников.
Если все это анализировать, то наши соперники всегда имели один и тот же состав. Нам же нужно было постоянно что-то придумывать», – сказал Луческу.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (14)
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Павелий
1495056858
Если бы у бабушки был ..., то ...
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Серго24
1495059572
особенно ЦСКА.....
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nbv
1495060767
А спартак что не имела проблем с составом? То Промес был травмирован, то большую часть второго круга играли без нападающих. И ничего Карера выходил из ситуации. Выстраивал игру из того кто у него был, и не ныл.
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rammax fcsm
1495061758
ноющее цыганское чмо
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Аид666
1495073006
что за бред?... у ЦСКА сменился тренер, ушел ведущий нап, Еременко дисквалифицировали, Дзагоев на травмах, бюджет дико обрезали по ЗП и на трансферы и ничего - вышли на 2 место, для таких перестановок очень хороший результат. А в Зенит вкачали бабла, а тренер заливает на судей, на поле, на соперников, на состав. Все виноваты, а Луческу весь такой в белом...
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Опорник84
1495078772
Гнилые отмазки! Гнать его надо в три шеи!
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den161
1495085323
НЫТИК!
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Челнинец
1495089344
Достал уже плакаться, что за нытик емае!!
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OfaZavr
1495095452
Одно и тоже из раза в раз. Надоел.
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ZENIT-59
1495104814
Что за разговоры?Луческу сам убрал из состава Ломбертса, посадил в глубокий запас Молло и Новосельцева, постоянно "тренировал"пропускать мячи Нету и полировать газон Кокорина. Почти забыл про Роберта Мака, испортил отношения с частью команды. Он сам дал тем самым "фору" другим клубам .а когда проиграл- говорит об их преимуществе! Он видимо решил, что без сильных фигур можно переиграть всех!Так даже в шахматах не бывает!
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