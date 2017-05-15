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    Камболов заявил, что рад отказаться от отпуска ради вызова в сборную России

    Защитник «Рубина» Руслан Камболов подчеркнул, что готов пожертвовать своим отпуском ради приглашения под знамена сборной России. Сегодня стало известно, что 27-летний игрок вызван в национальную команду для подготовки к Кубку конфедераций.

    – О вызове я узнал, увидев фотографию на нашем клубном сайте, выложили новость – я и Канунников вызваны в сборную. Потом уже все начали присылать поздравления. Я очень рад, стремился, надеюсь, оправдаю ожидания.

    – На какой позиции ты себя видишь в сборной?

    – Это будет виднее главному тренеру, а так главное хорошо себя проявить и попасть в основной список на Кубок Конфедераций.

    – Планы на отпуск пришлось изменить?

    – Да у меня особых планов на отпуск не было, только в Осетию домой хотел съездить, а так в принципе рад отказаться от отпуска ради сборной.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Камболов принял участие в 17-ти матчах, записав в свой актив один гол.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2017 17:13
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