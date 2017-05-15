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  • Чухлов: «Куда Кокорину в сборную? Он реально разучился играть в футбол»

Чухлов: «Куда Кокорину в сборную? Он реально разучился играть в футбол»

15 мая 2017, 15:50
24

Экс-нападающий «Зенита» Борис Чухлов считает, что форвард петербуржцев Александр Кокорин заслуженно не получил вызов в сборную России для подготовки к Кубку конфедераций. Также он высказал мнение, что в национальную команду следовало бы пригласить полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Сейчас Кокорин не то что в сборную, он вообще никуда не входит. Не знаю, почему он играет в «Зените». Его выход на поле в матче «Крылья Советов» – «Зенит» (1:3) опять показал, что нет желания, нет движения. Игра на месте и передачи назад, сплошной брак. Может, Кокорину надо к психологу сходить или на стажировку к Курбану Бердыеву съездить на пару месяцев. Кокорин реально разучился играть в футбол.

Отсутствие в сборной Шатова? Многие высказывания его агента могли сыграть какую-то роль. Думал, что сверкнет в одном матче и опять в сборную попадет? У Черчесова свое видение, он любит игроков «Спартака». Что касается Кокорина, то его кандидатура даже не обсуждается. Было бы странно, если бы он попал в состав сборной. Дмитрий Полоз и Александр Бухаров своей игрой доказали, что достойны сборной. Что творил Бухаров в «Зените», а у Бердыева в «Ростове» человек постройнел, похудел, несется, бежит – это второе рождение Бухарова.

Мамаева нужно было включить в состав сборной. Характер есть, может, это хорошо. Если Леонид Слуцкий с ним в ЦСКА не справился, то в «Краснодаре» он ведущий игрок. Он в порядке, от него идет острота, есть игра. Я считаю, что это лучший обостряющий умный полузащитник в чемпионате России. Да, непростой характер, но что, угодно брать удобных и покладистых?» – сказал Чухлов.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций Россия Зенит Кокорин Александр
Комментарии (24)
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Чеба
1494853871
Не сборная у нас, а БОЛЬ(
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Atom2020
1494854147
Не надо Мамаева в сборную ... пусть дальше бухает под гимн России ...
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Архипелаг Гуляк
1494855135
Пускай Мамаев с Какашкиным в Манаку едут,там без дураков скучно.
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acer2003
1494856666
Истину глаголит ))
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кошмарик
1494856990
кокошка зато любит инстаграмм.. и с "мамаевым пить".. зачем ему футбол?
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eleng
1494857146
А ведь стажировка у Бердыева - это реальное средство, Бердыев даже "типа бесперспективных" и пенсионеров поднимает, и ленивый у него "забегает и обретёт себя"...
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dok66
1494857698
Кокорин сдулся ! И только сам в этом виноват . Нет стержня у парня . Нужен ему хороший "батька" , чтобы мозги вправил . Иначе - как Погребняк будет , до конца контракта и в РК , или еще куда .
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Юрэс
1494858004
Золотые слова
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ARSteven89
1494858123
Он не разучился, он расхотел!!! Нет огня в глазах и желания такого, какое было до перехода в "Зенит". Не в "Зенит" надо было переходить, а уезжать в Европу, хотя бы в середнячок из Топ-5 чемпионатов.
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forward33
1494859107
«Сейчас Кокорин не то что в сборную, он вообще никуда не входит... Не согласен, пару барчиков Коко всё-таки посещает))))
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