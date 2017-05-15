Чухлов: «Куда Кокорину в сборную? Он реально разучился играть в футбол»

Экс-нападающий «Зенита» Борис Чухлов считает, что форвард петербуржцев Александр Кокорин заслуженно не получил вызов в сборную России для подготовки к Кубку конфедераций. Также он высказал мнение, что в национальную команду следовало бы пригласить полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Сейчас Кокорин не то что в сборную, он вообще никуда не входит. Не знаю, почему он играет в «Зените». Его выход на поле в матче «Крылья Советов» – «Зенит» (1:3) опять показал, что нет желания, нет движения. Игра на месте и передачи назад, сплошной брак. Может, Кокорину надо к психологу сходить или на стажировку к Курбану Бердыеву съездить на пару месяцев. Кокорин реально разучился играть в футбол.

Отсутствие в сборной Шатова? Многие высказывания его агента могли сыграть какую-то роль. Думал, что сверкнет в одном матче и опять в сборную попадет? У Черчесова свое видение, он любит игроков «Спартака». Что касается Кокорина, то его кандидатура даже не обсуждается. Было бы странно, если бы он попал в состав сборной. Дмитрий Полоз и Александр Бухаров своей игрой доказали, что достойны сборной. Что творил Бухаров в «Зените», а у Бердыева в «Ростове» человек постройнел, похудел, несется, бежит – это второе рождение Бухарова.

Мамаева нужно было включить в состав сборной. Характер есть, может, это хорошо. Если Леонид Слуцкий с ним в ЦСКА не справился, то в «Краснодаре» он ведущий игрок. Он в порядке, от него идет острота, есть игра. Я считаю, что это лучший обостряющий умный полузащитник в чемпионате России. Да, непростой характер, но что, угодно брать удобных и покладистых?» – сказал Чухлов.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций