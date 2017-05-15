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    Чухлов: «Куда Кокорину в сборную? Он реально разучился играть в футбол»

    Экс-нападающий «Зенита» Борис Чухлов считает, что форвард петербуржцев Александр Кокорин заслуженно не получил вызов в сборную России для подготовки к Кубку конфедераций. Также он высказал мнение, что в национальную команду следовало бы пригласить полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    «Сейчас Кокорин не то что в сборную, он вообще никуда не входит. Не знаю, почему он играет в «Зените». Его выход на поле в матче «Крылья Советов» – «Зенит» (1:3) опять показал, что нет желания, нет движения. Игра на месте и передачи назад, сплошной брак. Может, Кокорину надо к психологу сходить или на стажировку к Курбану Бердыеву съездить на пару месяцев. Кокорин реально разучился играть в футбол.

    Отсутствие в сборной Шатова? Многие высказывания его агента могли сыграть какую-то роль. Думал, что сверкнет в одном матче и опять в сборную попадет? У Черчесова свое видение, он любит игроков «Спартака». Что касается Кокорина, то его кандидатура даже не обсуждается. Было бы странно, если бы он попал в состав сборной. Дмитрий Полоз и Александр Бухаров своей игрой доказали, что достойны сборной. Что творил Бухаров в «Зените», а у Бердыева в «Ростове» человек постройнел, похудел, несется, бежит – это второе рождение Бухарова.

    Мамаева нужно было включить в состав сборной. Характер есть, может, это хорошо. Если Леонид Слуцкий с ним в ЦСКА не справился, то в «Краснодаре» он ведущий игрок. Он в порядке, от него идет острота, есть игра. Я считаю, что это лучший обостряющий умный полузащитник в чемпионате России. Да, непростой характер, но что, угодно брать удобных и покладистых?» – сказал Чухлов.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

    Источник: Р-Спорт

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    15.05.2017 15:50
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +160

      виктоша 16 мая 2017, 20:24

      В аренду парня, на перезагрузку, обычное дело.

      0
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 16 мая 2017, 08:07

      Извините пацаны пусть берет опыт уЖукова!!!

      0
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 16 мая 2017, 08:04

      Брат Я тебя Уважаю !!!С пацанами Ты пролетишь!!!Скоростного Футбола нету !Бери пример у Бердыева..Мы не БразильЦы...

      0
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 15 мая 2017, 22:30

      Хоть один человек относящийся к футболу видит , что Кокоша никакущий футболист

      2
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 15 мая 2017, 21:56

      Кококошу в пердив!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 мая 2017, 19:08

      я просто не понимаю почему его к Радимову не отправят тот бы ему пилюлей прописал

      1
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 15 мая 2017, 19:02

      правильно все сказал!!!а кто такой кокорин???это тот который забивает по три мяча за сезон???блеатььь

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Georg 07 rus 15 мая 2017, 19:05

      за то получает 3 ляма зелени а достоин он три пучка укропа

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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 15 мая 2017, 18:58

      Да он начал скатываться не успев еще набрать формы

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 18:31

      Ну не совсем так,играть умеет,просто зазвездился,попутал что то,думаю еще заиграет,если будет относиться к футболу патриотично

      0
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      Рейтинг: +57

      ToniMontana 15 мая 2017, 17:46

      Перед заключением нового контракта забегает...чтоб продлили. Потом опять дурака начнет валять...испортили деньги человека.

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