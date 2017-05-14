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    Примера. «Атлетико» не смог переиграть «Бетис», «Вильярреал» и «Депортиво» голов не забили

    В рамках 37-го тура Примеры «Бетис» на своем поле сыграл вничью с «Атлетико», «Эйбар» с минимальным счетом уступил хихонскому «Спортингу», а «Реал Сосьедад» ушел от поражения в матче против «Малаги».

    Таким образом, «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице, «Атлетик» – шестой, «Реал Сосьедад» – на седьмом месте.

    Испания. Примера. 37-й тур

    Бетис – Атлетико – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Себальос, 57; 1:1 – Савич, 66.

    Вильярреал – Депортиво – 0:0

    Эйбар – Спортинг – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Бурги, 32.

    Атлетик – Леганес – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Адурис, 14; 1:1 – Шимановски, 61.

    Реал Сосьедад – Малага – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 — Прието, 31; 1:1 – Эрнандес, 45; 1:2 – Ресио, 76; 2:2 – Жон, 86.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 23:02
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