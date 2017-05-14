Примера. «Атлетико» не смог переиграть «Бетис», «Вильярреал» и «Депортиво» голов не забили

В рамках 37-го тура Примеры «Бетис» на своем поле сыграл вничью с «Атлетико», «Эйбар» с минимальным счетом уступил хихонскому «Спортингу», а «Реал Сосьедад» ушел от поражения в матче против «Малаги».
Таким образом, «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице, «Атлетик» – шестой, «Реал Сосьедад» – на седьмом месте.
Испания. Примера. 37-й тур
Голы: 1:0 – Себальос, 57; 1:1 – Савич, 66.
Гол: 0:1 – Бурги, 32.
Голы: 1:0 – Адурис, 14; 1:1 – Шимановски, 61.
Реал Сосьедад – Малага – 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 — Прието, 31; 1:1 – Эрнандес, 45; 1:2 – Ресио, 76; 2:2 – Жон, 86.
Источник: Бомбардир.ру