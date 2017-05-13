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    Мутко: «У сборной России есть очень интересные футболисты и один из самых перспективных тренеров»

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что для достижения хорошего результата на Кубке конфедераций сборной России нужно действовать как единый коллектив. Также руководитель подчеркнул, что в составе национальной команды имеются очень интересные игроки, а возглавляющий ее Станислав Черчесов является одним из самых перспективных отечественных тренеров.

    «За счет чего сборная России может выступить успешно на предстоящем турнире? Если будет одной командой, все-таки футбол – коллективная игра. Команда обновилась, у нас очень перспективные и интересные футболисты, один из самых перспективных российских тренеров. Мы видим, что окончание национального чемпионата идет в напряженной борьбе, мы следим за кандидатами и видим, что ребята прогрессируют.

    Конечно, Кубок конфедераций – тестовый турнир, но он позволяет набраться опыта, все-таки мы не играли в официальных матчах. Как не называй, а товарищеская игра есть товарищеская. Надеюсь, ребята покажут максимум своего мастерства, и нам не будет стыдно за эту команду», – сказал Мутко.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

    Источник: ТАСС

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    13.05.2017 16:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +664

      Небесная 16 мая 2017, 00:16

      Что он курит? Я тоже хочу увидеть интересных и перспективных футболистов и тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 15 мая 2017, 18:53

      Да как можно на таком уровне так в лицо лицемерить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 15 мая 2017, 13:19

      Трепло ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 13 мая 2017, 19:29

      Кто там прогрессирует клоун, играть вообще некому
      Убил футбол российский своим лимитом, еще и нахваливается

      2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 13 мая 2017, 19:16

      Это правда

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 13 мая 2017, 18:36

      про Капелло он тоже разглагольствовал что , мол, успокойтесь, у нас крутой тренер , все будет хорошо...

      не пойму неужели у нас нет нормальных бывших спортсменов , футболистов , чтобы возглавить Минспорта и РФС?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 мая 2017, 18:17

      Речь полнейшего дилетанта,
      (Я ведь не сказал дебила).
      У нас, сука, славные чиновники,
      в них наша сила...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч > subbotaspartak 15 мая 2017, 18:54

      Вот чиновники да. просто асы своего дела

      0
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА 13 мая 2017, 17:39

      Во похвалил себя

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