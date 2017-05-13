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  • Мутко: «У сборной России есть очень интересные футболисты и один из самых перспективных тренеров»

Мутко: «У сборной России есть очень интересные футболисты и один из самых перспективных тренеров»

13 мая 2017, 16:46
9

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что для достижения хорошего результата на Кубке конфедераций сборной России нужно действовать как единый коллектив. Также руководитель подчеркнул, что в составе национальной команды имеются очень интересные игроки, а возглавляющий ее Станислав Черчесов является одним из самых перспективных отечественных тренеров.

«За счет чего сборная России может выступить успешно на предстоящем турнире? Если будет одной командой, все-таки футбол – коллективная игра. Команда обновилась, у нас очень перспективные и интересные футболисты, один из самых перспективных российских тренеров. Мы видим, что окончание национального чемпионата идет в напряженной борьбе, мы следим за кандидатами и видим, что ребята прогрессируют.

Конечно, Кубок конфедераций – тестовый турнир, но он позволяет набраться опыта, все-таки мы не играли в официальных матчах. Как не называй, а товарищеская игра есть товарищеская. Надеюсь, ребята покажут максимум своего мастерства, и нам не будет стыдно за эту команду», – сказал Мутко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (9)
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Паук за ЦСКА
1494686367
Во похвалил себя
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subbotaspartak
1494688633
Речь полнейшего дилетанта, (Я ведь не сказал дебила). У нас, сука, славные чиновники, в них наша сила...
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mihail200606
1494689785
про Капелло он тоже разглагольствовал что , мол, успокойтесь, у нас крутой тренер , все будет хорошо... не пойму неужели у нас нет нормальных бывших спортсменов , футболистов , чтобы возглавить Минспорта и РФС?
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Александр ЗА
1494692167
Это правда
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Shaitan.
1494692955
Кто там прогрессирует клоун, играть вообще некому Убил футбол российский своим лимитом, еще и нахваливается
Ответить
Atom2020
1494843596
Трепло ...
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евгений сергеевичч
1494863586
Да как можно на таком уровне так в лицо лицемерить
Ответить
Небесная
1494882975
Что он курит? Я тоже хочу увидеть интересных и перспективных футболистов и тренера.
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