Мутко: «У сборной России есть очень интересные футболисты и один из самых перспективных тренеров»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что для достижения хорошего результата на Кубке конфедераций сборной России нужно действовать как единый коллектив. Также руководитель подчеркнул, что в составе национальной команды имеются очень интересные игроки, а возглавляющий ее Станислав Черчесов является одним из самых перспективных отечественных тренеров.

«За счет чего сборная России может выступить успешно на предстоящем турнире? Если будет одной командой, все-таки футбол – коллективная игра. Команда обновилась, у нас очень перспективные и интересные футболисты, один из самых перспективных российских тренеров. Мы видим, что окончание национального чемпионата идет в напряженной борьбе, мы следим за кандидатами и видим, что ребята прогрессируют.

Конечно, Кубок конфедераций – тестовый турнир, но он позволяет набраться опыта, все-таки мы не играли в официальных матчах. Как не называй, а товарищеская игра есть товарищеская. Надеюсь, ребята покажут максимум своего мастерства, и нам не будет стыдно за эту команду», – сказал Мутко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.