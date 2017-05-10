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  • Селюк: «Пусть Луческу едет на Украину, возьмет «Черноморец» и сделает его чемпионом! «Зенит» может тренировать и врач»

Селюк: «Пусть Луческу едет на Украину, возьмет «Черноморец» и сделает его чемпионом! «Зенит» может тренировать и врач»

10 мая 2017, 21:19
33

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу.

«Я изначально говорил, что назначение Луческу — большая ошибка. Он был под крылом у Рината Ахметова, не Луческу сделал «Шахтер», клуб сделал владелец. В Донецке система идет от президента, а на тренере замыкается далеко не все. История с Луческу в «Зените» напоминает историю с Ван Стее. Он ведь тоже поработал в «Шахтере», потом почувствовал себя великим, пришел в Голландию, взял команду и вылетел во вторую лигу.

А потом его позвали в Петербург, где он вообще ничего не сделал. Нет молодежи, «Зенит-2» борется за выживание в ФНЛ. В ситуации с Луческу дело даже не в результате. Посмотрите как команда играла с «Анжи», потом открыла с позором новый стадион, а теперь еще «Терек». Если не убрать Луческу, многие болельщики отвернуться от клуба.

Эти вымученные очки, победы, постоянные жалобы на судей, поля. Он говорит, кстати, на Украине лучше. Так пусть едет на Украину, возьмет «Черноморец» и сделает его чемпионом! А «Зенит» может тренировать и врач. Ниже третьего места они все равно не опустятся. Тоже самое с «Шахтером». Луческу, Попеску — любой тренер придет в Донецк, но ниже второго места команда не окажется.

Такие как Луческу выбирают огромные бюджеты, умничают. Его отставка не только напрашивается. Это отставка уже написана огромными буквами на Московском вокзале. В расписание поездов все отменено, остался только один — из Санкт-Петербург в Бухарест специально для Луческу», – сказал Селюк.

Луческу возглавил санкт-петербургский клуб в мае 2016 года. Под его руководством команда занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ после 27-ми туров.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Селюк Дмитрий
Комментарии (33)
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RedGreenHooligan
1494440597
ну нифига себе, Селюк что то путное сказал... да не, бред какой то... даже не верится
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а013аа
1494440976
Как дела у Траоре?
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xsdm
1494441309
"Если не убрать Луческу, многие болельщики отвернуться от клуба." найдите в указанном предложении слово с ошибкой (подсказка для самых юных читателей: правописание -тся/-ться)
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Kairat-Arshavin
1494442343
Да пусть остаётся и просирает все! Для Спартака хорошо. Так что на 2018 год он в фнл пусть вас загонит бомжары!
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STAFOR13
1494443793
Настоящие болельщики, никогда не отвернутся от клуба... Пример Спартак, болельщики поддерживали свою команду много лет и не бросали её в трудный для неё период, в этом сезоне команда вознаградила их, так что Селюк опять говорит чушь.
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_Kesh_Suntar_
1494445464
СМИ просто хоронить Луческу!
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dddolphin
1494445488
Просто тренер и клуб не приняли друг друга.
Клуб при тренере слабеет.
А тренер ищет причины не в себе и работе своего штаба, а во внешних факторах.
Нужно расстаться, имхо.
Мне, как болельщику ЦСКА, такой чуть живой Зенит, на будущий год в качестве соперника, не интересен.
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евгений сергеевичч
1494449688
Да ладно ну не наезжайте вы так на цыгана, беда Зенита не тол ко в нем. Я считаю то что главное отличие нынешнего Зенита и Зенита 5-7 летней давности в том то что в команде за исключением данни не осталось футболистов которые реально бы переживали за команду, все либо легионеры приехавшие за длинным рублем либо выкидышы лимита типо дзюбы и кокорина (которым тоже на клуб по барабану).
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Каратель помойников
1494466408
никогда у зины не будет своей молод1жи,покуда спонсор газпрём
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Мясной Упырь
1494483028
А мне нравиться как цыган тренирует,вердикт оставить
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