Селюк: «Пусть Луческу едет на Украину, возьмет «Черноморец» и сделает его чемпионом! «Зенит» может тренировать и врач»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу.

«Я изначально говорил, что назначение Луческу — большая ошибка. Он был под крылом у Рината Ахметова, не Луческу сделал «Шахтер», клуб сделал владелец. В Донецке система идет от президента, а на тренере замыкается далеко не все. История с Луческу в «Зените» напоминает историю с Ван Стее. Он ведь тоже поработал в «Шахтере», потом почувствовал себя великим, пришел в Голландию, взял команду и вылетел во вторую лигу.

А потом его позвали в Петербург, где он вообще ничего не сделал. Нет молодежи, «Зенит-2» борется за выживание в ФНЛ. В ситуации с Луческу дело даже не в результате. Посмотрите как команда играла с «Анжи», потом открыла с позором новый стадион, а теперь еще «Терек». Если не убрать Луческу, многие болельщики отвернуться от клуба.

Эти вымученные очки, победы, постоянные жалобы на судей, поля. Он говорит, кстати, на Украине лучше. Так пусть едет на Украину, возьмет «Черноморец» и сделает его чемпионом! А «Зенит» может тренировать и врач. Ниже третьего места они все равно не опустятся. Тоже самое с «Шахтером». Луческу, Попеску — любой тренер придет в Донецк, но ниже второго места команда не окажется.

Такие как Луческу выбирают огромные бюджеты, умничают. Его отставка не только напрашивается. Это отставка уже написана огромными буквами на Московском вокзале. В расписание поездов все отменено, остался только один — из Санкт-Петербург в Бухарест специально для Луческу», – сказал Селюк.

Луческу возглавил санкт-петербургский клуб в мае 2016 года. Под его руководством команда занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ после 27-ми туров.