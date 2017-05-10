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    Селюк: «Пусть Луческу едет на Украину, возьмет «Черноморец» и сделает его чемпионом! «Зенит» может тренировать и врач»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу.

    «Я изначально говорил, что назначение Луческу — большая ошибка. Он был под крылом у Рината Ахметова, не Луческу сделал «Шахтер», клуб сделал владелец. В Донецке система идет от президента, а на тренере замыкается далеко не все. История с Луческу в «Зените» напоминает историю с Ван Стее. Он ведь тоже поработал в «Шахтере», потом почувствовал себя великим, пришел в Голландию, взял команду и вылетел во вторую лигу.

    А потом его позвали в Петербург, где он вообще ничего не сделал. Нет молодежи, «Зенит-2» борется за выживание в ФНЛ. В ситуации с Луческу дело даже не в результате. Посмотрите как команда играла с «Анжи», потом открыла с позором новый стадион, а теперь еще «Терек». Если не убрать Луческу, многие болельщики отвернуться от клуба.

    Эти вымученные очки, победы, постоянные жалобы на судей, поля. Он говорит, кстати, на Украине лучше. Так пусть едет на Украину, возьмет «Черноморец» и сделает его чемпионом! А «Зенит» может тренировать и врач. Ниже третьего места они все равно не опустятся. Тоже самое с «Шахтером». Луческу, Попеску — любой тренер придет в Донецк, но ниже второго места команда не окажется.

    Такие как Луческу выбирают огромные бюджеты, умничают. Его отставка не только напрашивается. Это отставка уже написана огромными буквами на Московском вокзале. В расписание поездов все отменено, остался только один — из Санкт-Петербург в Бухарест специально для Луческу», – сказал Селюк.

    Луческу возглавил санкт-петербургский клуб в мае 2016 года. Под его руководством команда занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ после 27-ми туров.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.05.2017 21:19
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +55

      Старый Бро 11 мая 2017, 21:26

      Судя по всему Зенит не для Луческу. Но! Уехал Халк-некому продавить, забить. Без Витселя скисла середина поля. А уж уход Гарая оставил команду с огромной дыркой в обороне. Ну а про необьяснимые киксы Лодыгина в этом сезоне я вообще молчу. Получается, что из трех десятков высокооплачиваемых игроков не собрать достойную команду? Да вы посмотрите, у них глаза не горят! Играют, якобы, на классе... . Что- здесь не так...

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      Рейтинг: +26773

      slavutiq70 11 мая 2017, 18:12

      Адекватная оценка работы Луческу,,,А уж сколько он ныл так я такого вообще не припомню,а если только представить его в Урале или Томи,что бы вообще было бы,он наверное команду уводил бы с поля ещё в первом тайме

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 11 мая 2017, 14:19

      Не буду лезть далеко , но мне кажется разлад есть у Зенита и среди игроков , что то как то они не дружный коллектив..........и тут никакой тренер не поможет им что то выигрывать если сами не соберутся играть а не валять дурака

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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > ВЛАДИВОСТОК 11 мая 2017, 19:00

      ДЗЮБА !!! и к бабки не ходи !

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 11 мая 2017, 14:18

      В принципе прав!!!!!!!! Но тут по моему игроки его подводят-сливают

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2017, 11:19

      Очень хорошо всё Селюк сказал!

      1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 11 мая 2017, 09:10

      А мне нравиться как цыган тренирует,вердикт оставить

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 11 мая 2017, 07:53

      Луческу домой ..его приглашение было большой ошибкой..

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 11 мая 2017, 07:06

      А врач то гинеколог

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      Рейтинг: +12

      Виксав > ЮЗИК 11 мая 2017, 15:22

      Практолог!

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov > Виксав 11 мая 2017, 19:53

      Вот практолог более правильно.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 мая 2017, 06:29

      дело не в тренера а в игроках

      2
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 11 мая 2017, 06:05

      Все правильно сказал.

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