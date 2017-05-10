Роналдиньо откроет парк Кубка конфедераций-2017 в Казани

Бивший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо примет участие в открытии парка Кубка конфедераций-2017 в Казани

Как сообщает пресс-служба оргкомитета «Россия-2018», вместе с Роналдинью участие в церемонии открытия, которое состоится 13 мая, примет бывший хавбек сборной Нигерии Джей-Джей Окоча.

Парк будет работать 13-14 мая на площади перед стадионом «Центральный». Посетители смогут сфотографироваться с трофеем Кубка конфедераций, а также выиграть билеты на турнир.