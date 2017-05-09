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    Дортмундская «Боруссия» может пригласить Фавра на пост главного тренера

    Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр является претендентом на аналогичную должность в дортмундской «Боруссии». Как уже ранее сообщалось, у нынешнего наставника «шмелей» Томаса Тухеля возникли трения с исполнительным директором клуба Хансом-Йоахимом Ватцке.

    Ранее Фавр возглавлял такие немецкие команды как «Герта» и менхенгладбахская «Боруссия». Последнюю 59-летний специалист в сезоне-2014/15 вывел в Лигу чемпионов впервые в ее истории.

    После 36-ти туров «Ницца» гарантировала себе третью строчку в турнирной таблице Лиги 1, и теперь выступит в групповом раунде ЛЧ.

    Источник: Bild

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    09.05.2017 12:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 9 мая 2017, 14:50

      думаю Фавр захочет пройти еврокубковую кампанию с Ниццей!

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      Рейтинг: +473

      Серега М. 9 мая 2017, 14:30

      Дортмунду нужны перемены, а то последнее время сами на себя не похожи...

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