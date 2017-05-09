Дортмундская «Боруссия» может пригласить Фавра на пост главного тренера

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр является претендентом на аналогичную должность в дортмундской «Боруссии». Как уже ранее сообщалось, у нынешнего наставника «шмелей» Томаса Тухеля возникли трения с исполнительным директором клуба Хансом-Йоахимом Ватцке.

Ранее Фавр возглавлял такие немецкие команды как «Герта» и менхенгладбахская «Боруссия». Последнюю 59-летний специалист в сезоне-2014/15 вывел в Лигу чемпионов впервые в ее истории.

После 36-ти туров «Ницца» гарантировала себе третью строчку в турнирной таблице Лиги 1, и теперь выступит в групповом раунде ЛЧ.