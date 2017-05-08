Тухель может покинуть «Боруссию» из-за конфликта с Ватцке

В стане дортмундской «Боруссии» разгорается конфликт, участниками которого являются главный тренер Томас Тухель и исполнительный директор Ханс-Йоахим Ватцке. Корни его лежат в неприятной истории со взрывами около автобуса команды в день первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако».

Известно, что Тухель высказывал свое недовольство относительно того, что игра была назначена сразу же на следующий день после взрывов. Такое решение было принято без учета его мнения. Так решили Ватцке и президент клуба Райнхард Раубалл.

Из-за этого конфликта Тухель может покинуть «Боруссию». Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2018 года.