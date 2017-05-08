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    Тухель может покинуть «Боруссию» из-за конфликта с Ватцке

    В стане дортмундской «Боруссии» разгорается конфликт, участниками которого являются главный тренер Томас Тухель и исполнительный директор Ханс-Йоахим Ватцке. Корни его лежат в неприятной истории со взрывами около автобуса команды в день первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако».

    Известно, что Тухель высказывал свое недовольство относительно того, что игра была назначена сразу же на следующий день после взрывов. Такое решение было принято без учета его мнения. Так решили Ватцке и президент клуба Райнхард Раубалл.

    Из-за этого конфликта Тухель может покинуть «Боруссию». Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: Bild

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    08.05.2017 09:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +331

      NapaS 9 мая 2017, 00:20

      нашли из-за чего мошнить

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 8 мая 2017, 15:25

      Нагельсман и так придет, если Тухель уйдет, просто жалко - человек реально новую команду строит

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 8 мая 2017, 10:42

      еще сезон и в Англию и придет на смену Нагельсман!

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