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Источник: Луческу покинет «Зенит» по окончании сезона

8 мая 2017, 21:46
55

Руководство «Зенита» по окончании сезона отправит в отставку главного тренера Мирчу Луческу. Петербуржцев возглавит другой иностранный специалист. Рассматриваются как минимум две кандидатуры в лице рулевого «Фиорентины» Паулу Соузы и экс-наставника сборной Италии Чезаре Пранделли.

Напомним, вчера сине-бело-голубые потерпели домашнее поражение от «Терека» (0:1) в 27-м туре РФПЛ и потеряли все шансы на завоевание чемпионства, обеспечив досрочно титул «Спартаку». Кроме того, «Зенит» может не попасть и в Лигу чемпионов, так как за три тура до завершения первенства идет на третьем месте, отставая от ЦСКА на одно очко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (55)
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Бмв525
1494269754
Мне кажется сами футболисты слили луческу так же как и игроки лестера отправили раньери . Вроде и правильно сделали и в то же время на очень красиво . Вроде жаль луческу а с другой стороны надоело это постоянное типо судьи неправы . Хотя луческу старался . Но вот мне кажется луческу не зря сказал про поле на стадионе что оно ужасное . ( скорее всего луческу знал что его уволят вот и начал говорить все что угодно )
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СОКОЛ САРАТОВ
1494270661
у Зенита уже был итальянец
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raritet
1494271024
Не все тренеры могут работать с листа. Нужно время. Возможно . при других обстоятельствах, когда просто пришел бы Луческу в команду, то может быть все прошло бы гораздо проще,но когда команда наполовину новая и к тому же не стало лидеров по всем линиям и самое главное , требуют с него , чтобы в составе обязательно был Кокорин, то тут уж простите и Каррера не помог бы ничем.
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Ортапед
1494271213
В следующем сезоне Зенит вернётся,трепешите
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Roman Viktorovich
1494272339
Если и приглашать иностранца, то нужна действительно мировая фигура, тренер именитый,например, так же итальянец Анчелотти! Но вряд ли это ему интерессно!Не понимаю руководство Зенита,почему бы не пригласить Бердыева!Если по слухам,он готов отказаться от своего многочисленного штаба, то это говорит о его желании работать в Зените!То что стили Зенита и Бердыева разные, это ерунда!Имея в своем составе таких игроков,Зенит хочет не хочет, а будет атаковать!Просто обороне будет уделяться огромное внимание!
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KARAT777
1494275397
Неустойку еще платить ему, он не дурак просто уходить
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hmelarj
1494276014
брать тренера старше 70 лет строить новую команду изначально было как минимум странно.
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NoN141
1494282837
Зениту никакой тренер не нравится. точно так-же про своего рыжего Виллаша говорили.
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mutabor0992
1494284875
Да уж...А пусть Широкова назначат...Или этих из телека "кто хочет стать легионером",там сборище алкашей,как раз для Зени подойдет.Ибо не один НОРМАЛЬНЫЙ тренер для этой команды не подходит.
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serglider
1494291689
"Непроатило"))) Не всякий именитый тренер и клуб с приличным составом игроков подходят друг к другу! Достаточно вспомнить пример Эмири и Спартака, Гвардиолу и МС! Видимо это как раз этот случай, когда от отставки тренера выиграют все...
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