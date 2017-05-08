Источник: Луческу покинет «Зенит» по окончании сезона

Руководство «Зенита» по окончании сезона отправит в отставку главного тренера Мирчу Луческу. Петербуржцев возглавит другой иностранный специалист. Рассматриваются как минимум две кандидатуры в лице рулевого «Фиорентины» Паулу Соузы и экс-наставника сборной Италии Чезаре Пранделли.

Напомним, вчера сине-бело-голубые потерпели домашнее поражение от «Терека» (0:1) в 27-м туре РФПЛ и потеряли все шансы на завоевание чемпионства, обеспечив досрочно титул «Спартаку». Кроме того, «Зенит» может не попасть и в Лигу чемпионов, так как за три тура до завершения первенства идет на третьем месте, отставая от ЦСКА на одно очко.