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    Источник: Луческу покинет «Зенит» по окончании сезона

    Руководство «Зенита» по окончании сезона отправит в отставку главного тренера Мирчу Луческу. Петербуржцев возглавит другой иностранный специалист. Рассматриваются как минимум две кандидатуры в лице рулевого «Фиорентины» Паулу Соузы и экс-наставника сборной Италии Чезаре Пранделли.

    Напомним, вчера сине-бело-голубые потерпели домашнее поражение от «Терека» (0:1) в 27-м туре РФПЛ и потеряли все шансы на завоевание чемпионства, обеспечив досрочно титул «Спартаку». Кроме того, «Зенит» может не попасть и в Лигу чемпионов, так как за три тура до завершения первенства идет на третьем месте, отставая от ЦСКА на одно очко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2017 21:46
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 мая 2017, 16:31

      А вы друзья как не садитесь...А в футболисты не годитесь.(Дзюпа,Кокошка,ШатоФФ)гы гы Ну че пиДерцы,где трЭнЭра искать бум?

      -1
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      Рейтинг: +40

      champion_cska 9 мая 2017, 15:28

      Этого следовало ожидать, однако.

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 9 мая 2017, 12:50

      - "обеспечив досрочно титул «Спартаку»"....))). "Экспресс", учи своих журналистов объективно и корректно выражать свои мысли!), ...с таким успехом можно было написАть , что благодаря 15-ти командам-участникам РФПЛ, Спартак досрочно стал чемпионом страны!) имхо! Остальным клубам желаю успехов в честной борьбе!, что же касается отставки Луческу - наверное, руководству клуба виднее!!! Всем здоровья и хорошего настроения!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2017, 10:51

      Очень хорошо.

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      Рейтинг: +1539

      isa361 9 мая 2017, 09:54

      Лучшая новость этого сезона. Бердыева на его место!

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 мая 2017, 09:05

      Только Семак! Ну или Влад Радимов. Остальное - повторение старых ошибок.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 9 мая 2017, 07:27

      Зениту нужен тренер ГазМяса, только такого они поймут...

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      Рейтинг: +161

      adekvat 9 мая 2017, 07:00

      Цыганей грузим в товарняк идущий в сторону румынии.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > adekvat 9 мая 2017, 08:48

      В Турцию поедет цыган)))

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      Рейтинг: +3120

      erma 9 мая 2017, 04:49

      Им в команду для начала нужен нормальный психолог.

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      Рейтинг: +2389

      serglider 9 мая 2017, 04:01

      "Непроатило"))) Не всякий именитый тренер и клуб с приличным составом игроков подходят друг к другу! Достаточно вспомнить пример Эмири и Спартака, Гвардиолу и МС! Видимо это как раз этот случай, когда от отставки тренера выиграют все...

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > serglider 9 мая 2017, 12:53

      Гвардиола нулевой. У него и с баварией то не зашло.

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