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    Луческу встретился с представителями «Галатасарая» после матча с «Тереком»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу провел встречу с президентом «Галатасарая» Дурсуном Озбеком после матча 27-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:1). Глава стамбульского клуба присутствовал на поединке с грозненцами, а по его завершении пообщался с румынским специалистом.

    По информации источника, в разговоре с Озбеком Луческу заявил, что его будущее в петербургском клубе станет известно 22 мая после встречи с руководством.

    Ранее сообщалось, что «львы» готовы назначить Луческу генеральным директором, а его сына Развана – главным тренером клуба.

    Источник: fanatik.com.tr

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    08.05.2017 19:55
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 9 мая 2017, 18:17

      Дзюба и Коко испортили карьеру Луческу!

      1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 8 мая 2017, 22:48

      при чем здесь Луческу, все держалось на Халке И Витселе. Остальная русская свора смотрела футбол в их исполнении, а когда не стало этих двух работяг, тут обнаружилось, что оставшиеся способны только смотреть футбол.

      1
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      Рейтинг: +42

      fcsouthampton 8 мая 2017, 22:26

      С возможностями зенита в плане денег на покупки им бы Бердыева в тренеры тогда я думаю Зенит в лч до 1/2 доходить будет без проблем))))

      1
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 8 мая 2017, 22:18

      Галатасарай и так на одной наге он поедет воще рухнет

      0
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 8 мая 2017, 22:13

      Цыган понял, что его могут прижучить с наворованными деньгами российского бюджета и начал готовиться к побегу.

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 8 мая 2017, 21:47

      Луческу как тренер кончился. Обидно, что это произошло когда он тренировал Зенит, теперь потребуется время на то, чтобы хоть как то реанимировать команду.

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 мая 2017, 21:22

      А ведь спустя некоторое время Луческу наверняка продолжит ныть и говорить гадости об РФПЛ, судьях, полях и тд. Вот увидите, хоть из Турции, хоть из Китая. Натура у него такая похоже.

      6
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Обер-КанцлерЪ 8 мая 2017, 23:48

      я думаю он вообще о России будет плохо говорить), надо же кого то виноватым оставить)

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Snerg 9 мая 2017, 09:01

      Ага, ведь он за год ни разу не сказал - в этот раз виноват именно Я. А косяков было очень много!
      Так что для оправдания своего неудачного года в Зените останется делать только то, в чём он действительно Мастер - поливать грязью абсолютно всех кто имеет отношение к РФПЛ.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 мая 2017, 21:16

      а еще говорил ,что в турцию не собирается,двуличный ноющий цыган,сам себе он интересно не противен?

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      Рейтинг: +24996

      bset 8 мая 2017, 21:14

      Руководство Галатасарая настолько в восторге от игры Зенита против Терека, что сразу предложили многомиллионный контракт Луческу))

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 8 мая 2017, 21:10

      Ноу-хау в футболе)))пришел - увидел - обоср...я - пшел вон)))) дааа менеджмент.
      (да и то как сказать обоср...я?)

      Вон другое дело Арсенал, сколько лет прошло....и все слухи об отставке Венгера.

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