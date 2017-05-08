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  • Луческу встретился с представителями «Галатасарая» после матча с «Тереком»

Луческу встретился с представителями «Галатасарая» после матча с «Тереком»

8 мая 2017, 19:55
23

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу провел встречу с президентом «Галатасарая» Дурсуном Озбеком после матча 27-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:1). Глава стамбульского клуба присутствовал на поединке с грозненцами, а по его завершении пообщался с румынским специалистом.

По информации источника, в разговоре с Озбеком Луческу заявил, что его будущее в петербургском клубе станет известно 22 мая после встречи с руководством.

Ранее сообщалось, что «львы» готовы назначить Луческу генеральным директором, а его сына Развана – главным тренером клуба.

Источник: fanatik.com.tr
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Галатасарай Зенит Луческу Мирча
Комментарии (23)
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NEON-SM
1494263011
ой обгадил клуб и бежать, не ну молодец
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Shaitan.
1494263688
Оперативно это он. Пора и в Турции 'порядок' навести.
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nik55
1494263850
беги с болота
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zigbert
1494263936
Слиняет.
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никита734
1494264009
вали
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Asbjorn
1494267410
а еще говорил ,что в турцию не собирается,двуличный ноющий цыган,сам себе он интересно не противен?
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Обер-КанцлерЪ
1494267733
А ведь спустя некоторое время Луческу наверняка продолжит ныть и говорить гадости об РФПЛ, судьях, полях и тд. Вот увидите, хоть из Турции, хоть из Китая. Натура у него такая похоже.
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polt
1494269224
Луческу как тренер кончился. Обидно, что это произошло когда он тренировал Зенит, теперь потребуется время на то, чтобы хоть как то реанимировать команду.
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Павелий
1494270790
Цыган понял, что его могут прижучить с наворованными деньгами российского бюджета и начал готовиться к побегу.
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_Kesh_Suntar_
1494343050
Дзюба и Коко испортили карьеру Луческу!
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