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    Черчесов: «На Кубке конфедераций-2017 братья Березуцкие не сыграют»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Алексей и Василий Березуцкие не примут участия в Кубке конфедераций-2017. По словам специалиста, причиной этого является недостаточный уровень готовности футболистов.

    Напомним, ранее Василий Березуцкий объявил о приостановлении выступлений за национальную команду.

    – Можете прояснить ситуацию с Василием Березуцким?

    – Могу. Это, кстати, относится к обоим братьям. После осеннего решения Василия мы дали им спокойно провести все время на сборах с клубом. По регламенту ФИФА мы должны предоставить расширенный список на Кубок конфедераций не позднее 18 мая. Думаю, мы уже 15-го назовем 30 футболистов, которые в него войдут. Пусть игроки, находящиеся в списке, знают об этом почти за неделю до конца чемпионата, – чтобы мысленно планировать не отпуск, а работу в сборной.

    Пару дней назад побывал на базе ЦСКА в Ватутинках, пообщался с Виктором Гончаренко, а также с братьями. И услышал окончательный ответ: на Кубке конфедераций они сыграть не смогут. Не случайно тот же Василий выходит за ЦСКА через раз. Это говорит о том, что ему и в чемпионате России требуется дополнительное время на восстановление. То, что мы видим в плане игры, нас устраивает. Но состояние своего организма и уровень готовности знают только они. И они почувствовали, что на этот турнир их не хватит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2017 01:34
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 6 мая 2017, 12:20

      Слава тебе господи, ну наконец! Аж всплокнул немножко... Всё,чуваки теперь дорогу Васину и Куте!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 мая 2017, 17:07

      После игр на КК С.Черчесову голову на Лобном месте (Красная площадь) нужно отрубить.

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 мая 2017, 16:52

      Березуцких, Фернандеса и Игнашевича в состав сборной не включай, пусть твоя
      молодёжь покажет настоящую игру в защите. Братья сами отказываются.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 5 мая 2017, 12:20

      Опять Кутепова поставит....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > hunta 5 мая 2017, 16:57

      А там ещё пенсионер Д.Комбаров, добежит от середины поля до угла,
      а далее пешком к своим воротам еле бредёт.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > vladimir-7 7 мая 2017, 18:06

      )))))))))))) - с фланговых подач этого "пенсионера", в ваши ворота красивые и решающие мячи залетали!!!...приятного аппетита!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      champion_cska 5 мая 2017, 11:17

      Чисто "спартаковское" мышление г-на Черчесова...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 5 мая 2017, 10:17

      Главное чтоб те кто на поле выйдет играли,а не мучали себя и болельщиков

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 5 мая 2017, 10:05

      Неужели в самом деле.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 5 мая 2017, 10:00

      это нормально

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 5 мая 2017, 09:35

      3 матча поиграют для души - и по домам!)

      0
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      Рейтинг: +34

      СеняШахты 5 мая 2017, 09:20

      Давно пора им на пенсию

      0
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