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  • Черчесов: «На Кубке конфедераций-2017 братья Березуцкие не сыграют»

Черчесов: «На Кубке конфедераций-2017 братья Березуцкие не сыграют»

5 мая 2017, 01:34
31

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Алексей и Василий Березуцкие не примут участия в Кубке конфедераций-2017. По словам специалиста, причиной этого является недостаточный уровень готовности футболистов.

Напомним, ранее Василий Березуцкий объявил о приостановлении выступлений за национальную команду.

– Можете прояснить ситуацию с Василием Березуцким?

– Могу. Это, кстати, относится к обоим братьям. После осеннего решения Василия мы дали им спокойно провести все время на сборах с клубом. По регламенту ФИФА мы должны предоставить расширенный список на Кубок конфедераций не позднее 18 мая. Думаю, мы уже 15-го назовем 30 футболистов, которые в него войдут. Пусть игроки, находящиеся в списке, знают об этом почти за неделю до конца чемпионата, – чтобы мысленно планировать не отпуск, а работу в сборной.

Пару дней назад побывал на базе ЦСКА в Ватутинках, пообщался с Виктором Гончаренко, а также с братьями. И услышал окончательный ответ: на Кубке конфедераций они сыграть не смогут. Не случайно тот же Василий выходит за ЦСКА через раз. Это говорит о том, что ему и в чемпионате России требуется дополнительное время на восстановление. То, что мы видим в плане игры, нас устраивает. Но состояние своего организма и уровень готовности знают только они. И они почувствовали, что на этот турнир их не хватит.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий
Комментарии (31)
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ded-53
1493959240
Пора уступать дорогу молодым
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ПФК ЦСКА Моscow
1493960782
даешь пару Кутепов-Васин))
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gandyv
1493963507
Они уже готовятся к ЧМ-2018.)))
Ответить
Lev Aleks
1493964489
Ну и зря, проводил бы на пенсию ребят)
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СеняШахты
1493965223
Давно пора им на пенсию
Ответить
T 72
1493968620
Главное чтоб те кто на поле выйдет играли,а не мучали себя и болельщиков
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champion_cska
1493972233
Чисто "спартаковское" мышление г-на Черчесова...
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hunta
1493976014
Опять Кутепова поставит....
Ответить
vladimir-7
1493992355
Березуцких, Фернандеса и Игнашевича в состав сборной не включай, пусть твоя молодёжь покажет настоящую игру в защите. Братья сами отказываются.
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vladimir-7
1493993238
После игр на КК С.Черчесову голову на Лобном месте (Красная площадь) нужно отрубить.
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