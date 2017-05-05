Черчесов: «На Кубке конфедераций-2017 братья Березуцкие не сыграют»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Алексей и Василий Березуцкие не примут участия в Кубке конфедераций-2017. По словам специалиста, причиной этого является недостаточный уровень готовности футболистов.

Напомним, ранее Василий Березуцкий объявил о приостановлении выступлений за национальную команду.

– Можете прояснить ситуацию с Василием Березуцким?

– Могу. Это, кстати, относится к обоим братьям. После осеннего решения Василия мы дали им спокойно провести все время на сборах с клубом. По регламенту ФИФА мы должны предоставить расширенный список на Кубок конфедераций не позднее 18 мая. Думаю, мы уже 15-го назовем 30 футболистов, которые в него войдут. Пусть игроки, находящиеся в списке, знают об этом почти за неделю до конца чемпионата, – чтобы мысленно планировать не отпуск, а работу в сборной.

Пару дней назад побывал на базе ЦСКА в Ватутинках, пообщался с Виктором Гончаренко, а также с братьями. И услышал окончательный ответ: на Кубке конфедераций они сыграть не смогут. Не случайно тот же Василий выходит за ЦСКА через раз. Это говорит о том, что ему и в чемпионате России требуется дополнительное время на восстановление. То, что мы видим в плане игры, нас устраивает. Но состояние своего организма и уровень готовности знают только они. И они почувствовали, что на этот турнир их не хватит.