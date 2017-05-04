Автор хет-трика с пенальти в ворота «Томи» Хубулов – лучший игрок «Анжи» в апреле

Болельщики «Анжи» признали нападающего Арсена Хубулова лучшим игроком команды в апреле. По ходу месяца футболист забил четыре мяча в трех матчах, три из которых – в игре 26-го тура РФПЛ против «Томи». После матча главный тренер томской команды раскритиковал арбитра Владислава Безбородова.

Результаты голосования:

1. Арсен Хубулов, нападающий – 39,3% голосов

2. Давид Юрченко, голкипер – 14%

3. Аяз Гулиев, полузащитник – 13,2%

Подопечные Александра Григоряна занимают 12-е место в турнирной таблице национального чемпионата.