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    Автор хет-трика с пенальти в ворота «Томи» Хубулов – лучший игрок «Анжи» в апреле

    Болельщики «Анжи» признали нападающего Арсена Хубулова лучшим игроком команды в апреле. По ходу месяца футболист забил четыре мяча в трех матчах, три из которых – в игре 26-го тура РФПЛ против «Томи». После матча главный тренер томской команды раскритиковал арбитра Владислава Безбородова.

    Результаты голосования:

    1. Арсен Хубулов, нападающий – 39,3% голосов

    2. Давид Юрченко, голкипер – 14%

    3. Аяз Гулиев, полузащитник – 13,2%

    Подопечные Александра Григоряна занимают 12-е место в турнирной таблице национального чемпионата.

    Источник: ФК «Анжи»

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    04.05.2017 16:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57

      Даркуш05 5 мая 2017, 19:21

      Хет-трик за Анжи наверное в премьер лиге никто не делал

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 4 мая 2017, 19:39

      Лучший 100%

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