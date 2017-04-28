Лев доволен ходом лечения Гетце

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев продолжает следить за ходом восстановления полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце. Футболист уже долгое время находится в лазарете.

«В последний раз я разговаривал с Марио около трех недель назад. И могу сказать, что его состояние становится с каждым днем все лучше. Ему назначена отличная терапия», – считает Лев.

Напомним, что в феврале у Гетце были обнаружены проблемы с обменом веществ. Этот диагноз выбил футболиста сборной Германии из строя на неопределенный срок. Известно, что до конца текущего сезона он на поле не появится.