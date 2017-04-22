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  • Глушаков может получить трехматчевую дисквалификацию и пропустить дерби с ЦСКА

Глушаков может получить трехматчевую дисквалификацию и пропустить дерби с ЦСКА

22 апреля 2017, 22:19
33

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков получил прямую красную карточку в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3). По информации источника, за свое поведение 30-летний россиянин может быть дисквалифицирован на три игры.

Таким образом, хавбек рискует пропустить ближайшие встречи чемпионата России против «Урала», ЦСКА и «Томи».

В нынешнем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 20 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (33)
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Челнинец
1492889694
Газпром мечты сбываются!
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fcsouthampton
1492889727
Капитану не подобадает так себя вести((
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cska-62
1492889808
Я ПРОТИВ! Сегодня у Глушакова не выдержали нервы, Вилков ему и раньше мог горчичник показать, но пожалел. Потом два нарушения в одном эпизоде на двух ростовчанах. Теперь он остыл. И пропустит матч с "Уралом". Но зачем дальше нагнетать страсти и лишать его участия в важнейшем матче с ЦСКА? ЦСКА такие "подарки" не нужны! И уверен, что и тренерский штаб, и футболисты меня поддержат!
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Небесная
1492889888
Давно пора. А то всё с рук ему сходило
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Диктор
1492891636
За что это.Его вообще против правил удалили.Ладно одну игру ,но три это маразм.
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Бриг
1492892483
Нервы сдали. Спартак отучился проигрывать. Нужно как-то привыкать снова.
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20012345
1492893340
он всю игру дубасил, а потом просто попросился, устал ждать карточку ))
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Dellleone
1492895015
Все по делу !
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alp
1492895650
ну какой спам чемпион?? ну какая ему нахер ЛЧ???? тока позорится блин... надо в судейский корпус обратиться, чтобы их начали засуживать до 6 места.
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MDAR
1492897673
Подобно зениту хочу подарить судье теливизор или мнитор. Куда его глаза смотрели когда бухаров забил первый гол, когда на Промесе не назначил пенальти, когда Глушакова??? Но Корере не ноит, в свой День рожденья берет удар на себя. Только с таким тренером становятся Чемпионами!!!
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