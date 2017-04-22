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    Глушаков может получить трехматчевую дисквалификацию и пропустить дерби с ЦСКА

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков получил прямую красную карточку в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3). По информации источника, за свое поведение 30-летний россиянин может быть дисквалифицирован на три игры.

    Таким образом, хавбек рискует пропустить ближайшие встречи чемпионата России против «Урала», ЦСКА и «Томи».

    В нынешнем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 20 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.04.2017 22:19
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 23 апреля 2017, 06:22

      не умеем мы пока против скучных команд автобусов играть....
      Если Каррера останется на следующий сезон...
      повыкидывает летом таких как Таски .. Уврен... в след году против автобусников не будет такого счета

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 23 апреля 2017, 03:44

      проигрывать надо достойно

      1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 23 апреля 2017, 00:47

      Подобно зениту хочу подарить судье теливизор или мнитор. Куда его глаза смотрели когда бухаров забил первый гол, когда на Промесе не назначил пенальти, когда Глушакова??? Но Корере не ноит, в свой День рожденья берет удар на себя. Только с таким тренером становятся Чемпионами!!!

      3
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > MDAR 23 апреля 2017, 08:25

      А что не так с первым голом? Офсайда даже на тоненького не было, в момент передачи Бухаров далеко за спиной находился. Поменяй свой телек или к окулисту сходи.

      1
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      Рейтинг: +70

      pashok_shatalov > Gerero2198 23 апреля 2017, 10:33

      С первым голом Таски в борьбе с Бухаровым упал. Камеры в другом ракурсе были и не показали повтор с падением. По этому и вопросы.

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 23 апреля 2017, 00:43

      Подобно зениту хочу подарить судье теливизор или мнитор. Куда его глаза смотрели когда бухаров забил первый гол, когда на Промесе не назначил пенальти, когда кдалил

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 23 апреля 2017, 00:14

      ну какой спам чемпион?? ну какая ему нахер ЛЧ???? тока позорится блин... надо в судейский корпус обратиться, чтобы их начали засуживать до 6 места.

      -2
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      Рейтинг: +1897

      Aston > alp 23 апреля 2017, 00:16

      Ближе,спрячься в своей коробке и ищи бесплатный душ

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp > Aston 23 апреля 2017, 00:18

      "когда ты говоришь, такое ощущение, что ты бредишь" )))) иди спать, сынок, завтра все образуется ))

      5
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      Рейтинг: +1897

      Aston > alp 23 апреля 2017, 00:21

      Клоун)У меня все будет хорошо)Ты засыпай,давно ваша убогость ни о чем,хоть сегодня насосали

      -2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 23 апреля 2017, 00:03

      Все по делу !

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 22 апреля 2017, 23:45

      Всё зависит от того, что написал судья в протоколе.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 апреля 2017, 23:41

      Да пускай отдохнет , Успокоится .
      Зачем копья ломать ?

      0
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      Рейтинг: +48

      20012345 22 апреля 2017, 23:35

      он всю игру дубасил, а потом просто попросился, устал ждать карточку ))

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 22 апреля 2017, 23:21

      Нервы сдали. Спартак отучился проигрывать. Нужно как-то привыкать снова.

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