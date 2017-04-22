Глушаков может получить трехматчевую дисквалификацию и пропустить дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков получил прямую красную карточку в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3). По информации источника, за свое поведение 30-летний россиянин может быть дисквалифицирован на три игры.

Таким образом, хавбек рискует пропустить ближайшие встречи чемпионата России против «Урала», ЦСКА и «Томи».

В нынешнем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 20 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

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