Глушаков может получить трехматчевую дисквалификацию и пропустить дерби с ЦСКА

не умеем мы пока против скучных команд автобусов играть....
Если Каррера останется на следующий сезон...
повыкидывает летом таких как Таски .. Уврен... в след году против автобусников не будет такого счета
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков получил прямую красную карточку в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3). По информации источника, за свое поведение 30-летний россиянин может быть дисквалифицирован на три игры.
Таким образом, хавбек рискует пропустить ближайшие встречи чемпионата России против «Урала», ЦСКА и «Томи».
В нынешнем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 20 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.
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