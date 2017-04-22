Луческу: «Матч «Зенит» – «Урал» обслуживал арбитр из Москвы? После игры со «Спартаком» я уже не думаю, откуда судьи»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу оценил работу судей в матче 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0). По словам румынского специалиста, три удаления, которые получили игроки соперника в данной встрече, были справедливыми.

«Что касается первого удаления, то там был фол, который наказывается второй желтой карточкой. Что потом произошло, какие были жесты и слова со стороны игроков «Урала», мне сложно комментировать, я не видел, есть судья, ему принимать решения. Я уверен, что у Бикфалви была вторая желтая карточка.

А о двух других удалениях сказать не могу, у меня даже не было времени обсудить это со своими игроками. Мне жаль, что желтые карточки получили Дзюба и Кришито, которые из-за этого пропустят следующую игру. Непонятно, как дошло до этого, учитывая наше численное большинство.

Говорите, судья опять был из Москвы? После игры со «Спартаком» я уже не думаю, откуда судьи. Даже не знал, откуда они», – сказал Луческу.

После данного результата «Зенит» расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 46 очков.