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  • Таски надеется, что Промес останется в «Спартаке» и сыграет в Лиге чемпионов

Таски надеется, что Промес останется в «Спартаке» и сыграет в Лиге чемпионов

22 апреля 2017, 10:21
9

Защитник «Спартака» Сердар Таски выразил надежду, что лидер красно-белых Квинси Промес не покинет команду по окончании нынешнего сезона. Также Таски рассказал об игре в центре обороны вместе с Георгием Джикией, который перешел в московский клуб этой зимой из «Амкара».

«Конечно, я хотел бы, чтобы Квинси остался. Очень рассчитываю, что в этом сезоне мы станем чемпионами, а значит, осенью будем выступать в Лиге чемпионов – это уже другой уровень конкуренции, это особый турнир, в котором играют лучшие команды Европы. Если мы хотим играть в Лиге чемпионов успешно, то важно сохранить ведущих футболистов. Понятно, что у Квинси есть потенциал, чтобы закрепиться в сильнейших командах Европы, но я надеюсь, что он останется в «Спартаке», в том числе как раз из-за шанса сыграть в Лиге чемпионов.

Игра с Джикией? В составе нашей команды есть целый ряд центральных защитников, решения о том, кто будет играть в каждом конкретном матче, принимает тренерский штаб. С этим проблем не возникло. В течение недели мы наигрывали связи в линии обороны именно в такой комбинации, нам хватило времени, чтобы наладить четкое понимание», – сказал Таски.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Таски Сердар Джикия Георгий Промес Квинси
Комментарии (9)
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Asbjorn
1492847050
да все надеются ,но сложно удержать будет
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Mahone
1492847529
Надеемся на это!!!!!!!!!!!! Защитник не плохой
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maior-60
1492852477
Промес - не уходи!
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Диктор
1492852740
Я тоже на это очень надеюсь.Разорви всех в Лиге.
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turist82
1492853346
Никуда он перед лигой чемпионов не пойдет. Прежде чем собраться в Европу - нужно себя там показать. В лиге чемпионов это и делают.
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filosof sparty
1492854266
Вообще шанс оставить его ещё на год есть. В ЛЧ он может прекрасно заявить о себе и повысить свою трансферную стоимость и условия будущего контракта, что хорошо и для клуба и для самого Антохи. Но ведь можно и провалиться!...
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Антон Конев
1492854867
Покажет
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