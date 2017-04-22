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    Таски надеется, что Промес останется в «Спартаке» и сыграет в Лиге чемпионов

    Защитник «Спартака» Сердар Таски выразил надежду, что лидер красно-белых Квинси Промес не покинет команду по окончании нынешнего сезона. Также Таски рассказал об игре в центре обороны вместе с Георгием Джикией, который перешел в московский клуб этой зимой из «Амкара».

    «Конечно, я хотел бы, чтобы Квинси остался. Очень рассчитываю, что в этом сезоне мы станем чемпионами, а значит, осенью будем выступать в Лиге чемпионов – это уже другой уровень конкуренции, это особый турнир, в котором играют лучшие команды Европы. Если мы хотим играть в Лиге чемпионов успешно, то важно сохранить ведущих футболистов. Понятно, что у Квинси есть потенциал, чтобы закрепиться в сильнейших командах Европы, но я надеюсь, что он останется в «Спартаке», в том числе как раз из-за шанса сыграть в Лиге чемпионов.

    Игра с Джикией? В составе нашей команды есть целый ряд центральных защитников, решения о том, кто будет играть в каждом конкретном матче, принимает тренерский штаб. С этим проблем не возникло. В течение недели мы наигрывали связи в линии обороны именно в такой комбинации, нам хватило времени, чтобы наладить четкое понимание», – сказал Таски.

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    Источник: ТАСС

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    22.04.2017 10:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 22 апреля 2017, 12:54

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 22 апреля 2017, 12:44

      Вообще шанс оставить его ещё на год есть. В ЛЧ он может прекрасно заявить о себе и повысить свою трансферную стоимость и условия будущего контракта, что хорошо и для клуба и для самого Антохи. Но ведь можно и провалиться!...

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      Рейтинг: +2697

      turist82 22 апреля 2017, 12:29

      Никуда он перед лигой чемпионов не пойдет. Прежде чем собраться в Европу - нужно себя там показать. В лиге чемпионов это и делают.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > turist82 22 апреля 2017, 12:29

      И Спартак - не отпустит. Перед лигой чемпионов укрепляют команды а не распродают. Вот после - возможно

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 апреля 2017, 12:19

      Я тоже на это очень надеюсь.Разорви всех в Лиге.

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      Рейтинг: +6618

      maior-60 22 апреля 2017, 12:14

      Промес - не уходи!

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 10:52

      Надеемся на это!!!!!!!!!!!! Защитник не плохой

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Mahone 22 апреля 2017, 12:45

      Эммм... Отлично погулял вчера!?)

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 апреля 2017, 10:44

      да все надеются ,но сложно удержать будет

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