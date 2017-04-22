Таски надеется, что Промес останется в «Спартаке» и сыграет в Лиге чемпионов

Защитник «Спартака» Сердар Таски выразил надежду, что лидер красно-белых Квинси Промес не покинет команду по окончании нынешнего сезона. Также Таски рассказал об игре в центре обороны вместе с Георгием Джикией, который перешел в московский клуб этой зимой из «Амкара».

«Конечно, я хотел бы, чтобы Квинси остался. Очень рассчитываю, что в этом сезоне мы станем чемпионами, а значит, осенью будем выступать в Лиге чемпионов – это уже другой уровень конкуренции, это особый турнир, в котором играют лучшие команды Европы. Если мы хотим играть в Лиге чемпионов успешно, то важно сохранить ведущих футболистов. Понятно, что у Квинси есть потенциал, чтобы закрепиться в сильнейших командах Европы, но я надеюсь, что он останется в «Спартаке», в том числе как раз из-за шанса сыграть в Лиге чемпионов.

Игра с Джикией? В составе нашей команды есть целый ряд центральных защитников, решения о том, кто будет играть в каждом конкретном матче, принимает тренерский штаб. С этим проблем не возникло. В течение недели мы наигрывали связи в линии обороны именно в такой комбинации, нам хватило времени, чтобы наладить четкое понимание», – сказал Таски.

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