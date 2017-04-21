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  • Луческу: «Зенит» имел преимущество в матче со «Спартаком». Судьи не назначили два пенальти в нашу пользу»

Луческу: «Зенит» имел преимущество в матче со «Спартаком». Судьи не назначили два пенальти в нашу пользу»

21 апреля 2017, 13:08
66

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о готовности команды к предстоящему матчу 24-го тура чемпионата России с «Уралом». Румынский специалист подчеркнул, что из-за плохого судейства его подопечные нервничают и допускают ошибки.

«Все знают, что энтузиазм игроков создают только положительные результаты. В матче со «Спартаком» мы имели преимущество, создавали моменты, там было два неназначенных пенальти за фол на Ивановиче и в моменте, когда Комбаров сыграл рукой. Ситуации с неназначенными одиннадцатиметровыми заставляют футболистов нервничать и допускать ошибки. Эта ситуация возникает не в первый раз. У нас не было ни одной игры без неприятных моментов и казусов не в нашу пользу. Могу припомнить только одну противоположную ситуацию: когда мы забили «Арсеналу» из положения, близкого к «вне игры». В остальных случаях были ошибки не в нашу пользу. Это не оправдание, а констатация факта.

Сейчас я говорил игрокам о Лиге Европы. Мы смотрели, как «МЮ» прошел «Андерлехт», который мы могли обыграть 5:0. Лишь один момент в конце привел к вылету. В том матче мы доминировали, но потом те же игроки набрали меньше очков, чем должны были, и потеряли уверенность в своих силах. Сейчас нас ждет игра с непростым соперником. «Урал» – одна из лучших команд последних туров. Находясь внизу таблицы, непросто выиграть 5 матчей из шести. Матч будет сложным. Мы уже разбирали игру «Урала», вечером еще раз все проанализируем и будем готовы», – сказал Луческу.

Напомним, матч «Зенит» – «Урал» пройдет 22 апреля на стадионе «Санкт-Петербург».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Луческу Мирча
Комментарии (66)
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alexidj
1492769832
Оо снова ноет)я уж было задумался куда он пропал)а вон оказывается выдерживал гроссмейстерскую паузу)
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АртурZaСМ
1492769837
Сериал "Молдованьи слёзы" второй сезон поехали...
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ivanthebest
1492770117
Не позорься клоун! Уважение к тебе падает с каждой сказанной фразой...
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filosof sparty
1492770482
Имели преимущество!?????? 15 минут из всего матча Вы имели преимущество, и то это чисто психологический момент: мы забили-отошли назад, вы пропустили-и ноги понесли вперёд! Бомжи, сделайте уже что-нибудь, негоже такому уважаемому человеку так позориться!!! Я думал чаще Боаша ныть невозможно, ан нет, мы ещё Луческу не знали...
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turist82
1492771561
Весь первый тайм Спартак возил их по полю мордой, словно нашкодившего кота... Создали массу 100% моментов. Во втором минут на 20 подсели но собрались и вытянули победу, и эта старая цыганская галоша говорит что зенит имел преимущество? )))) Мда
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Ubuntu
1492771892
судьи судят за спартак, это и так ясно уже. Не зря же они в матче с Амкаром Зениту так подос*али
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vgarakh
1492772452
Зенит нонче слаб, понятно всем, кроме Луческу.
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marslond
1492774530
Нужно было команду лучше было подготовить к матчу. Спартак явно превосходил в желании и мотивации, поэтому победил.
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olesk
1492776312
питерцы как вы его терпите? он же реально как баба ноет
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paracetamol
1492782416
Один пен судейский кагал признал, был точно. Это когда рукой. Тянут эту дырявую посудину спам. Опять позор будет в еврокубках.
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