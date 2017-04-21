Луческу: «Зенит» имел преимущество в матче со «Спартаком». Судьи не назначили два пенальти в нашу пользу»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о готовности команды к предстоящему матчу 24-го тура чемпионата России с «Уралом». Румынский специалист подчеркнул, что из-за плохого судейства его подопечные нервничают и допускают ошибки.

«Все знают, что энтузиазм игроков создают только положительные результаты. В матче со «Спартаком» мы имели преимущество, создавали моменты, там было два неназначенных пенальти за фол на Ивановиче и в моменте, когда Комбаров сыграл рукой. Ситуации с неназначенными одиннадцатиметровыми заставляют футболистов нервничать и допускать ошибки. Эта ситуация возникает не в первый раз. У нас не было ни одной игры без неприятных моментов и казусов не в нашу пользу. Могу припомнить только одну противоположную ситуацию: когда мы забили «Арсеналу» из положения, близкого к «вне игры». В остальных случаях были ошибки не в нашу пользу. Это не оправдание, а констатация факта.

Сейчас я говорил игрокам о Лиге Европы. Мы смотрели, как «МЮ» прошел «Андерлехт», который мы могли обыграть 5:0. Лишь один момент в конце привел к вылету. В том матче мы доминировали, но потом те же игроки набрали меньше очков, чем должны были, и потеряли уверенность в своих силах. Сейчас нас ждет игра с непростым соперником. «Урал» – одна из лучших команд последних туров. Находясь внизу таблицы, непросто выиграть 5 матчей из шести. Матч будет сложным. Мы уже разбирали игру «Урала», вечером еще раз все проанализируем и будем готовы», – сказал Луческу.

Напомним, матч «Зенит» – «Урал» пройдет 22 апреля на стадионе «Санкт-Петербург».

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