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    Луческу: «Зенит» имел преимущество в матче со «Спартаком». Судьи не назначили два пенальти в нашу пользу»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о готовности команды к предстоящему матчу 24-го тура чемпионата России с «Уралом». Румынский специалист подчеркнул, что из-за плохого судейства его подопечные нервничают и допускают ошибки.

    «Все знают, что энтузиазм игроков создают только положительные результаты. В матче со «Спартаком» мы имели преимущество, создавали моменты, там было два неназначенных пенальти за фол на Ивановиче и в моменте, когда Комбаров сыграл рукой. Ситуации с неназначенными одиннадцатиметровыми заставляют футболистов нервничать и допускать ошибки. Эта ситуация возникает не в первый раз. У нас не было ни одной игры без неприятных моментов и казусов не в нашу пользу. Могу припомнить только одну противоположную ситуацию: когда мы забили «Арсеналу» из положения, близкого к «вне игры». В остальных случаях были ошибки не в нашу пользу. Это не оправдание, а констатация факта.

    Сейчас я говорил игрокам о Лиге Европы. Мы смотрели, как «МЮ» прошел «Андерлехт», который мы могли обыграть 5:0. Лишь один момент в конце привел к вылету. В том матче мы доминировали, но потом те же игроки набрали меньше очков, чем должны были, и потеряли уверенность в своих силах. Сейчас нас ждет игра с непростым соперником. «Урал» – одна из лучших команд последних туров. Находясь внизу таблицы, непросто выиграть 5 матчей из шести. Матч будет сложным. Мы уже разбирали игру «Урала», вечером еще раз все проанализируем и будем готовы», – сказал Луческу.

    Напомним, матч «Зенит» – «Урал» пройдет 22 апреля на стадионе «Санкт-Петербург».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.04.2017 13:08
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +447

      alexidj 22 апреля 2017, 15:45

      Луческу после матча с Уралом: "Московские судьи опять тащат Спартак ,удалив игроков которые пропустят матч со Спартаком"

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 22 апреля 2017, 11:03

      - Луческу, хватит истерить!, лучше подумай о перспективе "Зенита" в предстоящей евролиги!

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      Рейтинг: +5879

      Павелий 22 апреля 2017, 01:53

      Статистика матча (данные немного разнятся по ресурсам):
      Удары = 12 vs 8 (18 vs 9)
      Удары в створ = 8 vs 3 (где-то пишут 2: т.е. Зенит попадал в створ ворот лишь каждые 30-40 минут!!!)
      Угловые = 7 vs 5
      Владение = 47 vs 53 (либо 43 vs 57, либо 41 vs 59)
      11 игроков Спартака выиграли свыше 40% единоборств (3 - меньше), у Зенита лишь 6 таких игроков.
      Спартака превосходил в движении, Кокорин и Смольников возвращались на свою половину поля по 20-25 секунд.

      И где тут преимущество Зенита? Луческу совсем потерял свой былой авторитет, скатившись в ноющее чучело с болезнью Паркинсона.

      3
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 22 апреля 2017, 01:31

      А я уже надеялся что он мужиком стал, но нытье возобновилось!

      2
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 22 апреля 2017, 00:12

      Судьи не назначили два пенальти в пользу Луческу. Странно... Ведь договаривались же...

      3
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 21 апреля 2017, 21:10

      А почему не 5?

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 апреля 2017, 20:40

      Многие удивились сдержанному комментарию Луческу после матча. Оказывается, что у него просто запор тогда был, а теперь прорвало наконец-то.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 апреля 2017, 20:38

      3 пенальти надо говорить что у них судьи спёрли и будет всё по классике жанра: "3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три"

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      Рейтинг: +700

      k611 21 апреля 2017, 19:31

      В своё время, в матче с Зенитом в Санкт-Петербурге, судья не удалил Кришито за фол на Промесе, вообще игру не остановил в том эпизоде, в результате чего Спартак пропустил. Кроме того 2 пенальти поставил в ворота красно-белых и ни чего, главный тренер Спартака не ныл по этому поводу...

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 21 апреля 2017, 18:49

      О! Старая песня)) Еще про преимущество какое то зенита лепит)) два пенальти)) мда.. фанаты Зенита, Вам похоже не повезло с тренером.

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