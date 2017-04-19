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Ильин: «Хочу добавить сборной России своего желания»

19 апреля 2017, 18:38
7

Нападающий «Урала» Владимир Ильин рассказал, что он сможет дать сборной России. Напомним, футболист уже несколько раз выражал желание играть за национальную команду.

«Хочу добавить сборной своего желания. На таком высоком уровне все умеют играть в футбол, поэтому здесь, мне кажется, на первый план выходит желание игрока. Во мне есть футбольный азарт, голод, и это мое преимущество», – сказал Ильин «Областной газете».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Ильин провел за «Урал» шесть матчей, забив три мяча и сделав одну голевую передачу. Предыдущим клубом нападающего была «Кубань».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Россия Ильин Владимир
Комментарии (7)
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Д Альбертини
1492617609
как раз вместо Кокорина, который пешком ходит по полю)
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Freyk
1492618072
Был уже один такой Сапогов, который десяток голов забил, а потом начал раздавать интервью о том, как он будет играть в «Ювентусе». Слишком много Ильин начал говорить.
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Юрий Крутько
1492619286
Говорит много,но и на проверку наиграл...
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NEON-SM
1492625001
Да кто он такой, появился ниоткуда, забил несколько голов потому что команда на него играет, слишком самоуверенный, таких сотня была и чё, 1 сезон, а потом не видно и не слышно
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paracetamol
1492636553
Нормальный парнишка, с амбициями.
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арейская
1492640791
После таких слов ещё сильнее захотелось увидеть его в сборной, хотя бы ради любопытства, и проверить что стоят его слова...
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