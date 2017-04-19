Ильин: «Хочу добавить сборной России своего желания»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин рассказал, что он сможет дать сборной России. Напомним, футболист уже несколько раз выражал желание играть за национальную команду.

«Хочу добавить сборной своего желания. На таком высоком уровне все умеют играть в футбол, поэтому здесь, мне кажется, на первый план выходит желание игрока. Во мне есть футбольный азарт, голод, и это мое преимущество», – сказал Ильин «Областной газете».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Ильин провел за «Урал» шесть матчей, забив три мяча и сделав одну голевую передачу. Предыдущим клубом нападающего была «Кубань».