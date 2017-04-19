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    Ильин: «Хочу добавить сборной России своего желания»

    Нападающий «Урала» Владимир Ильин рассказал, что он сможет дать сборной России. Напомним, футболист уже несколько раз выражал желание играть за национальную команду.

    «Хочу добавить сборной своего желания. На таком высоком уровне все умеют играть в футбол, поэтому здесь, мне кажется, на первый план выходит желание игрока. Во мне есть футбольный азарт, голод, и это мое преимущество», – сказал Ильин «Областной газете».

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Ильин провел за «Урал» шесть матчей, забив три мяча и сделав одну голевую передачу. Предыдущим клубом нападающего была «Кубань».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2017 18:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 апреля 2017, 01:26

      После таких слов ещё сильнее захотелось увидеть его в сборной, хотя бы ради любопытства, и проверить что стоят его слова...

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 20 апреля 2017, 00:15

      Нормальный парнишка, с амбициями.

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 19 апреля 2017, 21:03

      Да кто он такой, появился ниоткуда, забил несколько голов потому что команда на него играет, слишком самоуверенный, таких сотня была и чё, 1 сезон, а потом не видно и не слышно

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 19 апреля 2017, 19:28

      Говорит много,но и на проверку наиграл...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 19 апреля 2017, 19:07

      Был уже один такой Сапогов, который десяток голов забил, а потом начал раздавать интервью о том, как он будет играть в «Ювентусе». Слишком много Ильин начал говорить.

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 апреля 2017, 19:00

      как раз вместо Кокорина, который пешком ходит по полю)

      2
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