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    Хавбек «Кельна» надеется, что Черчесов вызовет его в сборную России

    Полузащитник «Кельна» Константин Рауш выразил желание попасть в сборную России. 27-летний хавбек надеется, что главный тренер Станислав Черчесов вызовет его в национальную команду.

    — В этом году вы стабильно выходите на поле в составе ровно проводящего сезон «Кельна». Довольны своей игрой?

    — В моей карьере было разное, опыта я накопил немало, все-таки за спиной уже 230 игр в Бундеслиге за «Ганновер», «Штутгарт»,«Дармштадт». Но согласен, в этом году я больше чувствую доверия тренера и получаю больше удовлетворения от своей игры. Бывают, конечно, и не очень удачные игры, как у меня, так и у команды. Но в целом я доволен.

    — Все еще надеетесь обратить на себя внимание тренеров сборной России?

    — Раньше мне говорили, что если бы у меня был российский паспорт, то меня бы непременно вызвали в сборную. Как уроженец России я получил паспорт. Если позовут в сборную, с удовольствием приму предложение и постараюсь доказать, что смогу ей помочь. Но пока этот вопрос мне задают только журналисты. Понимаю, что у тренеров сборной есть и другие кандидаты, которых они проверяют сейчас в товарищеских играх. Но, надеюсь, что дадут шанс и мне.

    Тем более, что Станислав Черчесов сам играл в Германии и понимает уровень здешнего футбола. Если скажут, что не подхожу — приму это как должное. Но хотелось бы получить возможность показать себя.

    В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Рауш провел 23 матча, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.04.2017 06:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +80

      ArtAlex007 18 апреля 2017, 09:49

      Хз, был бы нападающим или защитником, был бы спрос. А полузащитников у нас и своих в достатке, разве нет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57

      JanDePisuares 18 апреля 2017, 06:33

      Пригодился бы, хуже бы точно не стало

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > JanDePisuares 18 апреля 2017, 07:22

      Хуже точно не будет, уже не куда...

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