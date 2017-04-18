Хавбек «Кельна» надеется, что Черчесов вызовет его в сборную России

Полузащитник «Кельна» Константин Рауш выразил желание попасть в сборную России. 27-летний хавбек надеется, что главный тренер Станислав Черчесов вызовет его в национальную команду.

— В этом году вы стабильно выходите на поле в составе ровно проводящего сезон «Кельна». Довольны своей игрой?

— В моей карьере было разное, опыта я накопил немало, все-таки за спиной уже 230 игр в Бундеслиге за «Ганновер», «Штутгарт»,«Дармштадт». Но согласен, в этом году я больше чувствую доверия тренера и получаю больше удовлетворения от своей игры. Бывают, конечно, и не очень удачные игры, как у меня, так и у команды. Но в целом я доволен.

— Все еще надеетесь обратить на себя внимание тренеров сборной России?

— Раньше мне говорили, что если бы у меня был российский паспорт, то меня бы непременно вызвали в сборную. Как уроженец России я получил паспорт. Если позовут в сборную, с удовольствием приму предложение и постараюсь доказать, что смогу ей помочь. Но пока этот вопрос мне задают только журналисты. Понимаю, что у тренеров сборной есть и другие кандидаты, которых они проверяют сейчас в товарищеских играх. Но, надеюсь, что дадут шанс и мне.

Тем более, что Станислав Черчесов сам играл в Германии и понимает уровень здешнего футбола. Если скажут, что не подхожу — приму это как должное. Но хотелось бы получить возможность показать себя.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Рауш провел 23 матча, в которых записал на свой счет две результативные передачи.